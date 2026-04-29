Trump a publicat o imagine în care apare cu o mitralieră și explozii pe fundal:„ Nu mai sunt domnul cel drăguț”

Președintele american Donald Trump a publicat o imagine în care apare cu o mitralieră în mână, iar pe fundal sunt mai multe explozii. „ Nu mai sunt domnul cel drăguț”, a transmis Trump. Amenințarea îi vizează pe iranieni.
Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
29 apr. 2026, 11:48, Politic

Mesajul a fost publicat miercuri pe rețeaua Social Truth. „Nu mai sunt domnul cel drăguț”, scrie pe fotografia lui Trump care ține o mitralieră.

Amenințarea vizează Iranul

„Iranul nu se poate descurca. Nu știu cum să semneze un acord non-nuclear. Ar fi bine să se trezească rapid”, a scris președintele Donald Trump pe rețeaua de socializare.

Negocierile dintre americani și iranieni par a fi blocate. Zilele trecute, diplomații iranieni le-au făcut americanilor o propunere neașteptată privind încheierea conflictului. Ei au propus încheierea luptelor și redeschiderea Strâmtorii Ormuz în schimbul amânării discuțiilor despre programul nuclear al Iranului. Propunerea a fost respinsă de americani.

