Trump a publicat o imagine în care apare cu o mitralieră și explozii pe fundal:„ Nu mai sunt domnul cel drăguț”

Mesajul a fost publicat miercuri pe rețeaua Social Truth. „Nu mai sunt domnul cel drăguț”, scrie pe fotografia lui Trump care ține o mitralieră.
Amenințarea vizează Iranul
„Iranul nu se poate descurca. Nu știu cum să semneze un acord non-nuclear. Ar fi bine să se trezească rapid”, a scris președintele Donald Trump pe rețeaua de socializare.
Negocierile dintre americani și iranieni par a fi blocate. Zilele trecute, diplomații iranieni le-au făcut americanilor o propunere neașteptată privind încheierea conflictului. Ei au propus încheierea luptelor și redeschiderea Strâmtorii Ormuz în schimbul amânării discuțiilor despre programul nuclear al Iranului. Propunerea a fost respinsă de americani.