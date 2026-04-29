Trump a publicat o imagine în care apare cu o mitralieră și explozii pe fundal:„ Nu mai sunt domnul cel drăguț”

Președintele american Donald Trump a publicat o imagine în care apare cu o mitralieră în mână, iar pe fundal sunt mai multe explozii. „ Nu mai sunt domnul cel drăguț”, a transmis Trump. Amenințarea îi vizează pe iranieni.