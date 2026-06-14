Deputat PNL, critic cu Nicușor Dan: Nu poți pretinde că respecți un partid în timp ce ignori deciziile

Ioneș Bogdan spune că desemnarea unui premier din rândurile PNL fără nicio consultare cu conducerea partidului „este evident o agresiune la adresa PNL și o încercare evidentă de a interveni în viața internă a partidului nostru”.

„Nu poți pretinde că respecți un partid în timp ce îi ignori conducerea, deciziile statutare și membrii. Un asemenea gest nu are nimic în comun cu dialogul și parteneriatul politic. PNL nu va accepta să fie tratat ca o anexă a unor jocuri de culise și nici ca deciziile care îi privesc viitorul să fie luate peste capul său”, spune Bogdan.

Ionel Bogdan afirmă că această situație va fi analizată în forurile partidului și se va lua decizia care se impune.

„Un lucru este însă clar: PNL nu poate fi controlat sau condus din afara PNL”, adaugă deputatul PNL.

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică dimineața că Eugen Tomac și-a depus mandatul și a fost desemnat Adrian Veștea, fost ministru PNL și fost președinte al Consiliului Județean Brașov. El va trebui să adune o majoritate și să ceară un vot de învestitură.