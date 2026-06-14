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Eugen Tomac și-a depus mandatul și a fost numit premier desemnat Adrian Vestea. Nicușor Dan s-a sucit: Este clar că o soluție politică este cea care este potrivită

Eugen Tomac și-a depus mandatul și a fost numit premier desemnat Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL.
Eugen Tomac și-a depus mandatul și a fost numit premier desemnat Adrian Vestea. Nicușor Dan s-a sucit: Este clar că o soluție politică este cea care este potrivită
Laura Buciu
14 iun. 2026, 09:00, Politic
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Adrian Veștea, premier desemnat

Nicușor Dan a anunțat că Eugen Tomac și-a depus mandatul duminică dimineață.

„În aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de consiliu județean de succes, a fost un ministru de succes. E o persoană care a atras fonduri europene, e o persoană preocupată de dezvoltare, de exemplu a dezvoltat aeroportul din Brașov, care este un succes. Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a mai spus că este convins că Veștea se va achita cu succes de această sarcină.

„Nici eu, nici Tomac nu ne-am jucat de-a guvernarea”

De asemeena, i-a mulțumit lui Eugen Tomac „pentru seriozitatea de care a dat dovadă, pentru asumare și pentru responsabilitate”.

„Nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice”, a spus președintele.

Nicușor Dan a afirmat că, de această dată „este clar că o soluție politică este cea care este potrivită” .

El le-a mulțumit și celor care erau pregătiți să facă parte din guvernul Tomac, „oameni cu pregătire solidă, care au avut curajul să-și lase parcursul profesional pentru a veni în slujba cetățenilor într-un guvern al României și oameni pe care noi am înțeles că ne putem baza și de care societatea noastră are nevoie”.

Știre inițială:

Duminică este ultima zi în care premierul desemnat poate depune lista de miniștri și programul de guvernare în vederea votului de învestire.

De altfel, Eugen Tomac a spus că va merge să ceară votul de încredere săptămâna viitoare.

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