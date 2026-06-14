Eugen Tomac și-a depus mandatul și a fost numit premier desemnat Adrian Vestea. Nicușor Dan s-a sucit: Este clar că o soluție politică este cea care este potrivită

Nicușor Dan a anunțat că Eugen Tomac și-a depus mandatul duminică dimineață.
„În aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de consiliu județean de succes, a fost un ministru de succes. E o persoană care a atras fonduri europene, e o persoană preocupată de dezvoltare, de exemplu a dezvoltat aeroportul din Brașov, care este un succes. Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor”, a spus Nicușor Dan.
Președintele a mai spus că este convins că Veștea se va achita cu succes de această sarcină.
De asemeena, i-a mulțumit lui Eugen Tomac „pentru seriozitatea de care a dat dovadă, pentru asumare și pentru responsabilitate”.
„Nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice”, a spus președintele.
Nicușor Dan a afirmat că, de această dată „este clar că o soluție politică este cea care este potrivită” .
El le-a mulțumit și celor care erau pregătiți să facă parte din guvernul Tomac, „oameni cu pregătire solidă, care au avut curajul să-și lase parcursul profesional pentru a veni în slujba cetățenilor într-un guvern al României și oameni pe care noi am înțeles că ne putem baza și de care societatea noastră are nevoie”.
Duminică este ultima zi în care premierul desemnat poate depune lista de miniștri și programul de guvernare în vederea votului de învestire.
De altfel, Eugen Tomac a spus că va merge să ceară votul de încredere săptămâna viitoare.