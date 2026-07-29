Zece militari ai Forțelor Aeriene Române, înaintați în grad după misiunile de combatere a dronelor

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a semnat ordinele de înaintare în gradul următor, în mod excepțional, pentru trei ofițeri și șapte maiștri militari ai Forțelor Aeriene Române. Aceștia au fost recompensați pentru rezultatele obținute în misiunile de combatere a dronelor desfășurate în România și în Lituania.

„Succesul nu aparține unui singur om, ci întregii echipe”

Ceremonialul de înaintare în grad a avut loc miercuri, la Baza 86 Aeriană Borcea, unde ministrul a subliniat că succesul misiunilor de poliție aeriană este rezultatul muncii întregii echipe implicate în apărarea spațiului aerian.

„Succesul unei asemenea misiuni nu aparține unui singur om, ci întregii echipe care pregătește aeronavele, urmărește evoluția țintelor, sprijină echipajele aflate în aer și contribuie la luarea deciziilor necesare pentru protejarea spațiului aerian și a populației”, a declarat Radu Miruță.

Potrivit ministrului Miruță, rezultatele obținute în România și în cadrul misiunilor din Lituania confirmă nivelul ridicat de pregătire și capacitatea de reacție a militarilor români atât în operațiuni naționale, cât și în cele desfășurate alături de aliații NATO.

Situația de securitate de la frontiera cu Ucraina, analizată

După ceremonie, ministrul Apărării, însoțit de locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, general-locotenent Dragoș Iacob, și de șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, general-locotenent Leonard Baraboi, a analizat la Baza 86 Aeriană Borcea situația de securitate de la frontiera cu Ucraina și riscurile indirecte generate de evoluțiile din regiunea Mării Negre.

În cadrul vizitei au fost evaluate măsurile de descurajare adoptate în nordul Dobrogei și capacitatea de răspuns în fața amenințărilor aeriene. Ministrul le-a cerut responsabililor militari să utilizeze eficient capabilitățile existente pentru protejarea populației și a transmis că va susține măsurile necesare pentru consolidarea capacității operaționale a Forțelor Aeriene Române, inclusiv prin modernizarea sistemelor de supraveghere, comandă-control și apărare aeriană.

Înaintarea în grad a celor zece militari reprezintă, potrivit Ministerului Apărării Naționale, o recunoaștere a contribuției lor directe la apărarea spațiului aerian național și aliat.