Anunț-surpriză al lui Trump: SUA și Iranul au ajuns la un acord. „Teheranul nu va avea niciodată arma nucleară”

Potrivit liderului de la Casa Albă, documentele finale ale acordului urmează să fie finalizate în următoarele zile.

„Avem un acord prin care Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară”, a afirmat Trump, potrivit i24 News

Semnarea ar putea avea loc în Europa

Trump a precizat că ceremonia oficială de semnare ar putea avea loc în Europa, posibil chiar în acest weekend.

Președintele american a sugerat că vicepreședintele JD Vance ar putea participa la eveniment în numele său, dacă agenda nu îi va permite să fie prezent personal.

„Am ajuns la o înțelegere extraordinară cu Iranul”, a declarat Trump, adăugând că „întregul Orient Mijlociu este fericit” de rezultatul negocierilor.

Discuții la nivel înalt între SUA și Israel

Anunțul vine pe fondul unor contacte diplomatice intense în regiune.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au avut o convorbire telefonică în contextul evoluțiilor privind acordul cu Iranul.

Detaliile discuției nu au fost făcute publice.

Presa iraniană: Washingtonul a acceptat proiectul propus de Teheran

În paralel, mai multe publicații iraniene au relatat că Statele Unite ar fi acceptat proiectul de acord propus de Teheran.

Potrivit acelorași surse, probabilitatea unei aprobări finale din partea autorităților iraniene este ridicată.

Până în prezent, oficialii iranieni nu au confirmat public declarațiile lui Trump privind existența unui acord final.

Un posibil moment de cotitură

Anunțul președintelui american vine după săptămâni de tensiuni și amenințări reciproce între Washington și Teheran.

În ultimele zile, Trump avertizase că Statele Unite sunt pregătite să recurgă la măsuri militare dacă negocierile eșuează.

Dacă acordul va fi semnat și ratificat de ambele părți, acesta ar putea reprezenta unul dintre cele mai importante progrese diplomatice din Orientul Mijlociu din ultimii ani și ar reduce semnificativ riscul unei confruntări directe între SUA și Iran.