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„A fost prima dată când China a răspuns direct”. Putin, îndemnat de Beijing să nu folosească arme nucleare în Ucraina, dezvăluie Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că Beijingul a avertizat Moscova să nu folosească arme nucleare drept răspuns la atacurile ucrainene asupra teritoriului rus. Liderul de la Kiev a spus că a aflat despre intervenția Chinei de la liderii europeni, în cadrul summitului NATO de la Ankara din această săptămână.
„A fost prima dată când China a răspuns direct”. Putin, îndemnat de Beijing să nu folosească arme nucleare în Ucraina, dezvăluie Zelenski
Diana Nunuț
10 iul. 2026, 16:16, Știri externe
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit joi faptul că Beijingul a avertizat Moscova să nu recurgă la folosirea armelor nucleare ca răspuns la atacurile ucrainene asupra teritoriului rus.

„Cred că ați auzit astfel de voci în mass-media rusă: «Ce-ar fi dacă am răspunde la atacurile ucrainene cu arme nucleare?» Și mi se pare că aceasta a fost prima dată când China… a răspuns direct, sub forma unui ultimatum — că nu se poate pune deloc problema utilizării armelor nucleare”, a spus Zelenski în fața jurnaliștilor, potrivit POLITICO.

Liderul de la Kiev a mai precizat că a aflat de intervenția Chinei în această situație de la liderii europeni, în cadrul summitului NATO de la Ankara din această săptămână.

El a mai adăugat și faptul că a discutat acest subiect și cu președintele SUA, Donald Trump, dar că preferă să păstreze confidențialitatea conținutului acelei conversații.

Rusia, sub atacuri ucrainene

În ultimele săptămâni, Ucraina a lansat mai multe atacuri cu drone asupra mai multor părți din Rusia, în încercarea de de a slăbi eforturile de război ale Moscovei.

Cu toate acestea, Putin a afirmat că atacurile Ucrainei nu provoacă pagube suficient de mari încât să justifice o reacție nucleară din partea guvernului său.

Cel mai recent atac al Ucrainei asupra Rusiei a a avut loc în cursul nopții de joi spre vineri, când o rafinăria Ilsky, din Krasnodar, a luat foc, iar autoritățile din orașul Taganrog au evacuat mai multe persoane în urma unui atac separat. Rafinăria are o capacitate de aproximativ 138.000 de barili pe zi și a mai fost vizată de atacuri în trecut.

 

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