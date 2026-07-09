SUA au finalizat ultimele atacuri asupra Iranului. Au fost lovite aproximativ 90 de ținte

Armata americană a anunțat că atacurile de peste noapte au atins sisteme militare și logistică militară de-a lungul coastei Iranului. „Forțele americane au atacat aproximativ 90 de ținte militare iraniene, inclusiv sisteme de apărare aeriană, active de supraveghere a coastelor, situri de depozitare a rachetelor și dronelor, capacități navale și infrastructură logistică militară de-a lungul coastei Iranului. Ultimele atacuri au urmat executării cu succes a unor atacuri ofensive în Iran cu o seară înainte”, a scris CENTCOM pe X.

CENTCOM a declarat că atacurile au fost menite să „degradeze și mai mult capacitatea Iranului de a ataca navele comerciale și marinarii civili nevinovați în Strâmtoarea Ormuz”.

Armata americană a lansat miercuri seară o nouă rundă de atacuri împotriva Iranului la ordinul președintelui Trump „pentru a-i diminua și mai mult capacitatea de a amenința libertatea navigației în Strâmtoarea Ormuz”.