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SUA au finalizat ultimele atacuri asupra Iranului. Au fost lovite aproximativ 90 de ținte

Armata americană a încheiat ultima rundă de atacuri împotriva Iranului, lovind aproximativ 90 de ținte militare, potrivit Comandamentului Central al SUA.
SUA au finalizat ultimele atacuri asupra Iranului. Au fost lovite aproximativ 90 de ținte
captură X CENTCOM
Laurentiu Marinov
09 iul. 2026, 06:53, Știri externe
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Armata americană a anunțat că atacurile de peste noapte au atins sisteme militare și logistică militară de-a lungul coastei Iranului. „Forțele americane au atacat aproximativ 90 de ținte militare iraniene, inclusiv sisteme de apărare aeriană, active de supraveghere a coastelor, situri de depozitare a rachetelor și dronelor, capacități navale și infrastructură logistică militară de-a lungul coastei Iranului. Ultimele atacuri au urmat executării cu succes a unor atacuri ofensive în Iran cu o seară înainte”, a scris CENTCOM pe X.

CENTCOM a declarat că atacurile au fost menite să „degradeze și mai mult capacitatea Iranului de a ataca navele comerciale și marinarii civili nevinovați în Strâmtoarea Ormuz”.

Armata americană a lansat miercuri seară o nouă rundă de atacuri împotriva Iranului la ordinul președintelui Trump „pentru a-i diminua și mai mult capacitatea de a amenința libertatea navigației în Strâmtoarea Ormuz”.

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