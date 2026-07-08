ONU: Aproximativ 6.000 de navigatori sunt blocați în Golful Persic, pe fondul escaladării din Orient

„Aceste atacuri nu fac decât să amplifice teama, incertitudinea și suferința psihologică resimțite deja de cei aproximativ 6.000 de navigatori care rămân blocați la bordul navelor, în imposibilitatea de a părăsi Golful în siguranță”, a declarat Arsenio Dominguez, secretarul general al Organizației, citat de AFP.

Anunțul agenției ONU vine după ce în noaptea de marți spre miercuri au fost reluate ostilitățile dintre Statele Unite și Iran.

Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că au fost efectuate lovituri aeriene împotriva Iranului, ca răspuns la atacurile asupra a trei nave comerciale aflate în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz.

Ca ripostă, Gardienii Revoluției au anunțat că au lansat un atac cu rachete și drone asupra unor obiective militare americane din Bahrain și Kuweit. Potrivit autorităților iraniene, au fost vizate instalații militare din Bandar Salman, Districtul Naval 5 din Bahrain și baza aeriană Ali Al Salem din Kuweit.

În paralel, președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a afirmat că, din punctul său de vedere, acordul nu mai este în vigoare, precizând că negocierile ar putea continua, în urma schimbului de atacuri din dimineața zilei de miercuri.

„În ceea ce mă privește, cred că s-a terminat. (N.r. Diplomații) Pot să vorbească, dar cred că își pierd timpul”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Totodată, marți, Statele Unite au reimpus sancțiunile asupra exporturilor de petrol iranian, revocând licența care permitea continuarea vânzărilor de țiței până la 21 august în baza memorandumului de înțelegere dintre cele două state. Noua decizie stabilește ca termen limită data de 17 iulie.