Prima pagină » Știrile zilei » Atac armat la un liceu din Bavaria. Un suspect a fost arestat

Atac armat la un liceu din Bavaria. Un suspect a fost arestat

O operațiune majoră a Poliției este în desfășurare în Schongau, Bavaria Superioară, Germania. Mai multe persoane au fost rănite la un liceu din oraș, potrivit poliției. Un purtător de cuvânt a declarat că există indicii ale unui posibil atac armat într-o școală. Un suspect a fost arestat.
Atac armat la un liceu din Bavaria. Un suspect a fost arestat
Sorina Matei
08 iul. 2026, 15:29, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În urma unui incident soldat cu mai mulți răniți și o arestare la un liceu din Bavaria Superioară, un purtător de cuvânt al poliției a declarat că există indicii puternice ale unui posibil atac violent. Presupusul făptaș a fost arestat în Schongau după incident, a anunțat poliția.

Numărul răniților și gravitatea incidentului au rămas inițial neclare. Un purtător de cuvânt al poliției a vorbit despre un număr cu o singură cifră.

Poliție: Evitați zona din jurul Welfen-Gymnasium din Schongau

Poliția anunțase anterior că va desfășura numeroși ofițeri la Welfen-Gymnasium din Schongau. Motivul desfășurării nu a fost imediat clar. Cu toate acestea, oamenii din zonă au fost îndemnați să evite vecinătatea. Un punct de contact pentru rudele și părinții elevilor a fost înființat la stația de pompieri, arată presa din Germania.

„În prezent, știm că mai multe persoane au fost rănite la sala de sport Welfen. Un suspect a fost arestat”, au declarat oficialii bavarezi din domeniul aplicării legii.

Schongau este un oraș mic de pe malurile râului Lech în vestul Bavariei Superioare, cu peste 12.000 de locuitori.

Germania se confruntă rar cu atacuri armate de amploare în licee datorită legislației stricte privind posesia armelor, însă în ultimii ani au crescut incidentele violente izolate (cu arme albe sau spray-uri iritante) și alerte de securitate majore.

Recomandarea video

Câteva zeci de magistrați vor despăgubiri de la stat pentru că „au pierdut șansa de câștiguri materiale” / Magistrații cer în total 5,5 milioane de lei
G4Media
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
GSP.ro
Se schimbă legislația imigrărilor din august 2026. Cum vor putea firmele să aducă muncitori din afara UE
Gandul
Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: 'Este o premieră!'
Cancan
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de 85 de ani
Prosport
Mărturia unei foste lucrătoare în azilele lui Viorel Pașca: „Au fost și bune, și rele. Tot ce găteam pentru bolnavi era din produse expirate. Ce rămânea dădea la struți”
Libertatea
Plaja secretă din România care îi cucerește pe turiștii sătui de stațiunile aglomerate. E o adevărată oază de liniște
CSID
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da