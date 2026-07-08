Atac armat la un liceu din Bavaria. Un suspect a fost arestat

În urma unui incident soldat cu mai mulți răniți și o arestare la un liceu din Bavaria Superioară, un purtător de cuvânt al poliției a declarat că există indicii puternice ale unui posibil atac violent. Presupusul făptaș a fost arestat în Schongau după incident, a anunțat poliția.

Numărul răniților și gravitatea incidentului au rămas inițial neclare. Un purtător de cuvânt al poliției a vorbit despre un număr cu o singură cifră.

Poliție: Evitați zona din jurul Welfen-Gymnasium din Schongau

Poliția anunțase anterior că va desfășura numeroși ofițeri la Welfen-Gymnasium din Schongau. Motivul desfășurării nu a fost imediat clar. Cu toate acestea, oamenii din zonă au fost îndemnați să evite vecinătatea. Un punct de contact pentru rudele și părinții elevilor a fost înființat la stația de pompieri, arată presa din Germania.

„În prezent, știm că mai multe persoane au fost rănite la sala de sport Welfen. Un suspect a fost arestat”, au declarat oficialii bavarezi din domeniul aplicării legii.

Schongau este un oraș mic de pe malurile râului Lech în vestul Bavariei Superioare, cu peste 12.000 de locuitori.

Germania se confruntă rar cu atacuri armate de amploare în licee datorită legislației stricte privind posesia armelor, însă în ultimii ani au crescut incidentele violente izolate (cu arme albe sau spray-uri iritante) și alerte de securitate majore.