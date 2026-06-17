Un bărbat a fost arestat în SUA pentru deturnarea de fonduri către Hamas

Din cei aproximativ 600.000 de dolari strânși între decembrie 2023 și februarie 2024, Reda Sabassi, un rezident în vârstă de 38 de ani din San Diego, California, ar fi trimis aproximativ 116.000 de dolari unui membru Hamas și a încercat să convertească aproximativ 382.000 de dolari în criptomonede pentru a-i trimite către Hamas, potrivit unei declarații a Biroului Procurorului SUA din New York, potrivit Le Figaro.

Informațiile publicate sugerează că evenimentele datează cel puțin din 2022 .

Fondurile strânse au servit și „câștigului personal” al suspectului, potrivit procurorului general adjunct pentru securitate națională, John Eisenberg. Reda Sabassi a fost arestat marți în San Diego și adus în fața unui judecător federal din California. El este acuzat de tentativă de a oferi sprijin material unei organizații teroriste străine, fraudă electronică, spălare de bani și fals în declarații.