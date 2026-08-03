Prima pagină » Știri externe » Atac informatic în Liechtenstein. Au fost furate date confidențiale despre 31.000 de companii, fundații și trusturi

Atac informatic în Liechtenstein. Au fost furate date confidențiale despre 31.000 de companii, fundații și trusturi

Date despre aproximativ 31.000 de companii, fundații și trusturi au fost copiate ilegal din registrul beneficiarilor reali din Liechtenstein, în urma unui atac informatic asupra sistemelor guvernamentale. Potrivit autorităților, nu există indicii că informațiile ar fi fost modificate sau șterse.
Atac informatic în Liechtenstein. Au fost furate date confidențiale despre 31.000 de companii, fundații și trusturi
imagine reprezentativă hacker/Mediafax Foto
Maria Miron
03 aug. 2026, 09:43, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liechtenstein, un mic principat situat între Elveția și Austria și cunoscut ca unul dintre cele mai importante centre financiare din Europa datorită regimului său fiscal avantajos, găzduiește mii de companii, fundații și trusturi. Guvernul a anunțat duminică seară că persoane necunoscute au obținut acces neautorizat la registrul beneficiarilor reali și au copiat informațiile înainte ca autoritățile să detecteze atacul și să oprească sistemul.

Potrivit Reuters, atacul s-a produs în noaptea de 29 spre 30 iulie. Primele concluzii ale anchetei arată că atacatorii au copiat informațiile din registrul beneficiarilor reali pentru aproximativ 31.000 de entități juridice.

Registrul beneficiarilor reali a fost creat în 2021, în cadrul măsurilor de combatere a spălării banilor. Acesta conține informații despre persoanele care controlează în mod real companii, fundații și trusturi, chiar dacă acestea nu apar oficial ca administratori sau acționari.

Autoritățile notifică persoanele și companiile afectate

Guvernul din Liechtenstein a precizat că nu există, în acest moment, dovezi că datele au fost alterate ori șterse. Autoritățile încearcă acum să stabilească exact ce informații au fost compromise și cine se află în spatele atacului.

Pentru gestionarea situației a fost constituită o celulă de criză condusă de premierul Brigitte Haas și de ministrul Justiției, Emanuel Schaedler.

De asemenea, autoritățile au început notificarea persoanelor și entităților ale căror date au fost compromise.

Recomandarea video

Radu Miruță: „Mâine o să merg și eu acolo. O să dăm cu stânca aia jos”
G4Media
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
GSP.ro
Victor Ponta atacă actuala guvernare. Deputatul critică Parlamentul și întârzierea numirii unui nou premier
Gandul
Este oficial! Cresc pensiile acestor pensionari români, cu 2.5%, începând cu 6 aprilie 2027
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport
Cât costă un litru de benzină și motorină, luni, 3 august 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Libertatea
Mihaela Bilic spune că acesta este fructul care ne face mai frumoși. Costă doar câțiva lei și este vedeta verii
CSID
Ultimele mașini ultra-fiabile noi, construite să reziste peste 15 ani fără probleme
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia