Atac informatic în Liechtenstein. Au fost furate date confidențiale despre 31.000 de companii, fundații și trusturi

Liechtenstein, un mic principat situat între Elveția și Austria și cunoscut ca unul dintre cele mai importante centre financiare din Europa datorită regimului său fiscal avantajos, găzduiește mii de companii, fundații și trusturi. Guvernul a anunțat duminică seară că persoane necunoscute au obținut acces neautorizat la registrul beneficiarilor reali și au copiat informațiile înainte ca autoritățile să detecteze atacul și să oprească sistemul.

Potrivit Reuters, atacul s-a produs în noaptea de 29 spre 30 iulie. Primele concluzii ale anchetei arată că atacatorii au copiat informațiile din registrul beneficiarilor reali pentru aproximativ 31.000 de entități juridice.

Registrul beneficiarilor reali a fost creat în 2021, în cadrul măsurilor de combatere a spălării banilor. Acesta conține informații despre persoanele care controlează în mod real companii, fundații și trusturi, chiar dacă acestea nu apar oficial ca administratori sau acționari.

Autoritățile notifică persoanele și companiile afectate

Guvernul din Liechtenstein a precizat că nu există, în acest moment, dovezi că datele au fost alterate ori șterse. Autoritățile încearcă acum să stabilească exact ce informații au fost compromise și cine se află în spatele atacului.

Pentru gestionarea situației a fost constituită o celulă de criză condusă de premierul Brigitte Haas și de ministrul Justiției, Emanuel Schaedler.

De asemenea, autoritățile au început notificarea persoanelor și entităților ale căror date au fost compromise.