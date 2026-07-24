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Ministerul Sănătății: Peste 11 milioane de lei au fost decontați într-o săptămână pentru proiecte din spitale și servicii de ambulanță

Ministerul Sănătății anunță că a decontat peste 11 milioane de lei, dintre care 9,22 milioane provin din fonduri europene, pentru proiecte de digitalizare, modernizarea infrastructurii medicale și dotarea unităților sanitare din întreaga țară.
Ministerul Sănătății: Peste 11 milioane de lei au fost decontați într-o săptămână pentru proiecte din spitale și servicii de ambulanță
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Luiza Moldovan
24 iul. 2026, 18:00, Social
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Ministerul Sănătății anunță că, în perioada 20–24 iulie, au fost decontate peste 11 milioane de lei pentru investiții în infrastructura sanitară, digitalizare și dotarea unităților medicale.

Potrivit unei comunicări a instituției, suma totală virată către 19 beneficiari din întreaga țară este de 11.074.426,54 lei, dintre care 9,22 milioane de lei provin din fonduri europene nerambursabile.

Cea mai mare parte a finanțării, aproximativ 7,81 milioane de lei, este destinată proiectelor de digitalizare.

Cum vor fi utilizați banii

Fondurile vor fi utilizate pentru modernizarea infrastructurii IT în cadrul a 11 direcții de sănătate publică, al unor servicii de ambulanță și institute de medicină legală.

Alte 1,95 milioane de lei au fost alocate pentru îmbunătățirea siguranței pacienților, prin achiziția de echipamente moderne destinate prevenirii și controlului infecțiilor asociate asistenței medicale la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon” din București.

Peste un milion de lei – pentru proiecte de medicină de proximitate

De asemenea, aproximativ 1,24 milioane de lei vor finanța proiecte de medicină de proximitate, printre care modernizarea Ambulatoriului Filiași, dezvoltarea a patru Centre Comunitare Integrate din Motoșeni, Aiud, Biertan și Târgu Neamț, investiții în secția de Terapie Intensivă Neonatală din Oradea și digitalizarea Spitalului Municipal Mangalia.

Ministerul Sănătății precizează că decontările fac parte din proiectele de investiții aflate în derulare și susține că acestea contribuie la modernizarea infrastructurii medicale și la îmbunătățirea serviciilor oferite pacienților.

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