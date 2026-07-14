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Ministerul Sănătății cere urgentarea procedurilor pentru noile spitale PNRR

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a cerut, marți, accelerarea procedurilor de recepție pentru spitalele construite prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), astfel încât acestea să poată fi finalizate și operaționalizate cât mai rapid.
Ministerul Sănătății cere urgentarea procedurilor pentru noile spitale PNRR
Sursa foto: Cseke Attila/Facebook
Alexandra-Valentina Dumitru
14 iul. 2026, 14:55, Social
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Solicitarea a fost făcută în cadrul unei videoconferințe cu reprezentanții spitalelor aflate în construcție prin PNRR, ai companiilor constructoare și ai autorităților locale, în care a fost analizat stadiul investițiilor și respectarea termenelor asumate.

Ministrul interimar a cerut ca acolo unde lucrările permit acest lucru, recepția trebuie să înceapă înainte de termenul-limită de 31 august 2026, pentru ca proiectele să fie închise la timp și unitățile medicale să poată intra în etapa de operaționalizare.

Datele arată că șapte dintre cele opt spitale finanțate prin PNRR au ajuns la un grad de execuție cuprins între 91% și 100%. Singura excepție este proiectul Spitalului Județean de Urgență Constanța – Mama și Copilul, care a ajuns la 69% grad de execuție. Investiția va continua după 31 august 2026 prin Programul Operațional Sănătate, însă ministrul a cerut decontarea unui volum cât mai mare de lucrări din fondurile PNRR.

„Din partea Ministerului Sănătății nu există blocaje. De acum înainte, fiecare zi contează. Constructorii, beneficiarii și autoritățile locale trebuie să accelereze ritmul de lucru și să înceapă procedurile de recepție imediat ce stadiul lucrărilor permite acest lucru. Obiectivul este unul singur: finalizarea acestor spitale și punerea lor în slujba pacienților, fără întârzieri. România are nevoie de spitale noi.”, a declarat ministrul interimar al Sănătății.

Ministerul Sănătății a anunțat că va continua monitorizarea șantierelor și va urmări respectarea graficelor de execuție până la finalizarea tuturor investițiilor.

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