România păstrează 4,7 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate

Potrivit acestuia, rezultatul a fost obținut în urma ultimei runde de negocieri cu Comisia Europeană, înainte de termenul-limită din luna august.

Într-o postare publicată pe Facebook, oficialul afirmă că țara noastră păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate prin PNRR.

Fondurile pentru transporturi sunt menținute integral

România va beneficia în continuare de întreaga componentă nerambursabilă destinată transporturilor (2,1 miliarde de euro grant).

Potrivit secretarului de stat, vor continua să fie finanțate toate loturile Autostrăzii A7, pe tronsonul Focșani – Bacău – Pașcani. De asemenea, rămâne în finanțare și lotul lipsă al Autostrăzii A1 dintre Margina și Holdea.

Oficialul a anunțat că primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj – Oradea vor fi finanțate din componenta de grant. Totodată, Autostrada Bacău – Pașcani va fi susținută din componenta de împrumut a PNRR.

România va putea deconta lucrările în funcție de stadiul execuției

Una dintre cele mai importante modificări convenite cu Executivul european vizează modul de decontare a lucrărilor. Astfel, lucrările realizate până la data de 31 august pe A7 Bacău – Pașcani și A1 Margina – Holdea vor putea fi decontate proporționat.

Potrivit oficialului, această schimbare permite ca plățile să fie efectuate în funcție de progresul lucrărilor. În aceste condiții, întârzierile nu vor mai conduce automat la pierderea unor sume importante din fondurile europene.

Urmează două luni decisive pentru proiectele de infrastructură

Perioada următoare va fi dedicată accelerării lucrărilor pe șantierele finanțate prin PNRR, pentru a atinge țintele finale asumate la 31 august.

Principalele obiective rămân finalizarea cât mai rapidă a Autostrăzii A7 până la Pașcani și a ultimului tronson lipsă al Autostrăzii A1 dintre Margina și Holdea, astfel încât România să valorifice integral fondurile disponibile prin PNRR.