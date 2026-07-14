Un europarlamentar român a cerut Comisiei Europene măsuri pentru reducerea prețului energiei. Ce răspuns a primit

Europarlamentarul român Dan Nica a cerut Comisiei Europene măsuri pentru reducerea prețului energiei și protejarea industriei. Potrivit social-democratului, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Teresa Ribera Rodríguez, a recunoscut că „piața unică a energiei electrice nu este încă pe deplin funcțională și a dat asigurări că dezvoltarea interconexiunilor reprezintă una dintre prioritățile Executivului european.”

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui dialog cu europarlamentarul PSD, Dan Nica, coordonatorul Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie (ITRE) din Parlamentul European.

Ce a solicitat europarlamentarul român

Politicianul român a solicitat măsuri pentru reducerea decalajelor de preț la energia electrică dintre statele membre, accelerarea investigațiilor privind posibilele manipulări ale pieței și protejarea competitivității industriei europene.

„Noi lucrăm la acest plan de electrificare în toate componentele pe care le-ați menționat, însă ați afirmat că Europa trebuie să funcționeze ca o piață unică. În același timp, există zile în care, în vestul Europei, prețul energiei ajunge la minus 500 de euro/MWh, în timp ce în România depășește 1.000 de euro/MWh.

Cum poate fi interpretată această situație ca fiind caracteristică unei piețe unice, în condițiile în care cauzele au fost deja identificate atât de Comisia Europeană, cât și de autoritățile române, inclusiv lipsa interconectării dintre Ungaria și Austria?”, a declarat europarlamentarul Dan Nica.

Ce răspuns a primit europarlamentarul român

În răspunsul său, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Teresa Ribera Rodríguez, a afirmat că Bruxelles-ul monitorizează permanent evoluția pieței energiei și susține menținerea mecanismului de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM), considerat esențial pentru protejarea competitivității industriei europene.

„În prezent, nu avem încă o piață unică funcțională în domeniul energiei electrice. Interconexiunile necesare pur și simplu nu există în toate regiunile, iar modul în care este organizată piața poate contribui la îmbunătățirea situației, însă nu este suficient. De aceea, punem un accent deosebit pe dezvoltarea interconexiunilor și pe investițiile în rețele, abordând aceste aspecte la scară europeană”, a transmis Teresa Ribera Rodríguez.

Situația a fost reclamată și dezbătută de mai multe ori în diferite instituții europene fără a se ajunge la o soluție definitivă.