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Iranul amenință cu un „răspuns zdrobitor” la atacurile americane

Iranul a avertizat în primele ore ale zilei de miercuri că va oferi un „răspuns zdrobitor” la atacurile americane, armistițiul dintre cele două țări fiind din ce în ce mai instabil.
Iranul amenință cu un „răspuns zdrobitor” la atacurile americane
Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
08 iul. 2026, 06:56, Știri externe
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„Forțele Armate ale Republicii Islamice Iran vor oferi un răspuns zdrobitor la agresiunea și acțiunile teroriste ale SUA”, a declarat comandamentul militar comun al Iranului, Cartierul General Central Khatam al-Anbiya, potrivit postului de televiziune de stat IRIB, citat de CNN.

Comandamentul a adăugat că „sub nicio formă nu va permite interferențe în afacerile sau gestionarea Strâmtorii Ormuz”.

A adăugat că „singura trecere sigură” pentru navele care călătoresc prin Strâmtoarea Ormuz era prin rutele desemnate de Iran.

SUA au lansat noi atacuri împotriva a zeci de ținte din Iran, în noaptea de marți spre miercuri, și au reimpus sancțiuni ca „pedeapsă” pentru atacurile asupra navelor comerciale din apropierea căii navigabile contestate.

Într-o postare către X, principalul negociator al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf a acuzat SUA de încălcarea memorandumului de înțelegere, avertizând că „era intimidării și a extorcării s-a încheiat”. „Nu renunțăm”, a spus Ghalibaf.

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