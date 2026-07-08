Iranul amenință cu un „răspuns zdrobitor” la atacurile americane

„Forțele Armate ale Republicii Islamice Iran vor oferi un răspuns zdrobitor la agresiunea și acțiunile teroriste ale SUA”, a declarat comandamentul militar comun al Iranului, Cartierul General Central Khatam al-Anbiya, potrivit postului de televiziune de stat IRIB, citat de CNN.

Comandamentul a adăugat că „sub nicio formă nu va permite interferențe în afacerile sau gestionarea Strâmtorii Ormuz”.

A adăugat că „singura trecere sigură” pentru navele care călătoresc prin Strâmtoarea Ormuz era prin rutele desemnate de Iran.

SUA au lansat noi atacuri împotriva a zeci de ținte din Iran, în noaptea de marți spre miercuri, și au reimpus sancțiuni ca „pedeapsă” pentru atacurile asupra navelor comerciale din apropierea căii navigabile contestate.

Într-o postare către X, principalul negociator al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf a acuzat SUA de încălcarea memorandumului de înțelegere, avertizând că „era intimidării și a extorcării s-a încheiat”. „Nu renunțăm”, a spus Ghalibaf.