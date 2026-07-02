Strâmtoarea Ormuz, din nou în centrul tensiunilor. Iranul amenință petrolierele cu un „răspuns ferm”

Strâmtoarea a devenit una dintre principalele probleme în negocierile care vizează încetarea definitivă a războiului cu Iranul. Declarația comandamentului militar Khatam al-Anbiya, relatată de televiziunea de stat iraniană, vine după ce diplomații americani și iranieni s-au întâlnit miercuri cu mediatorii în Qatar, potrivit AP.

Nu este clar ce a declanșat amenințarea din partea Iranului. Cu toate acestea, Comandamentul Central al armatei SUA a emis o declarație cu privire la o întâlnire cu oficiali din țările din Orientul Mijlociu, desfășurată în Bahrain, în care se menționa că „liderii au subliniat angajamentul lor comun față de libera circulație a comerțului prin” strâmtoare.

Aceasta ar fi putut fi fraza care a stârnit furia Iranului, care se pregătește pentru funeraliile care vor începe în acest weekend ale defunctului Lider Suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în primele momente ale războiului, în februarie.

„Orice nerespectare, abatere de la ruta desemnată sau ignorare a protocoalelor de navigație ale Republicii Islamice Iran în Strâmtoarea Ormuz va fi întâmpinată cu o reacție imediată și fermă din partea forțelor armate, punând în pericol securitatea navelor care încalcă regulile”, se arată în declarația iraniană.

Forțele americane, amenințate

De asemenea, se menționează că orice interferență a forțelor americane în strâmtoare „va fi întâmpinată cu o reacție rapidă și decisivă”.

Iranul și Statele Unite au convenit, în cadrul unui acord provizoriu, să permită navelor să treacă fără a plăti taxe timp de 60 de zile. Totuși, Teheranul a insistat că trebuie să controleze rutele navelor și să perceapă ulterior taxe de trecere, răsturnând astfel o practică de zeci de ani în această cale navigabilă.

Statele Unite și multe state arabe din Golf afirmă că nu vor fi de acord ca Iranul să perceapă taxe pentru trecerea prin strâmtoare. O inițiativă a Omanului și a unei agenții a Națiunilor Unite de a deschide o nouă rută în apropierea țărmului Omanului a declanșat atacuri în tot Orientul Mijlociu la sfârșitul săptămânii trecute, evidențiind tensiunile existente.