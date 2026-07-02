Prima pagină » Știri externe » Strâmtoarea Ormuz, din nou în centrul tensiunilor. Iranul amenință petrolierele cu un „răspuns ferm”

Strâmtoarea Ormuz, din nou în centrul tensiunilor. Iranul amenință petrolierele cu un „răspuns ferm”

Comandamentul militar comun al Iranului a avertizat joi că toate petrolierele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz trebuie să folosească rutele aprobate de Teheran, în caz contrar riscând un „răspuns ferm”, într-un nou episod de tensiuni în jurul căii maritime esențiale pentru transportul de petrol.
Strâmtoarea Ormuz, din nou în centrul tensiunilor. Iranul amenință petrolierele cu un „răspuns ferm”
O navă trece prin Strâmtoarea Ormuz. Foto cu caracter ilustrativ. Sursa: ABACAPRESS/Hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
02 iul. 2026, 23:44, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Strâmtoarea a devenit una dintre principalele probleme în negocierile care vizează încetarea definitivă a războiului cu Iranul. Declarația comandamentului militar Khatam al-Anbiya, relatată de televiziunea de stat iraniană, vine după ce diplomații americani și iranieni s-au întâlnit miercuri cu mediatorii în Qatar, potrivit AP.

Nu este clar ce a declanșat amenințarea din partea Iranului. Cu toate acestea, Comandamentul Central al armatei SUA a emis o declarație cu privire la o întâlnire cu oficiali din țările din Orientul Mijlociu, desfășurată în Bahrain, în care se menționa că „liderii au subliniat angajamentul lor comun față de libera circulație a comerțului prin” strâmtoare.

Aceasta ar fi putut fi fraza care a stârnit furia Iranului, care se pregătește pentru funeraliile care vor începe în acest weekend ale defunctului Lider Suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în primele momente ale războiului, în februarie.

„Orice nerespectare, abatere de la ruta desemnată sau ignorare a protocoalelor de navigație ale Republicii Islamice Iran în Strâmtoarea Ormuz va fi întâmpinată cu o reacție imediată și fermă din partea forțelor armate, punând în pericol securitatea navelor care încalcă regulile”, se arată în declarația iraniană.

Forțele americane, amenințate

De asemenea, se menționează că orice interferență a forțelor americane în strâmtoare „va fi întâmpinată cu o reacție rapidă și decisivă”.

Iranul și Statele Unite au convenit, în cadrul unui acord provizoriu, să permită navelor să treacă fără a plăti taxe timp de 60 de zile. Totuși, Teheranul a insistat că trebuie să controleze rutele navelor și să perceapă ulterior taxe de trecere, răsturnând astfel o practică de zeci de ani în această cale navigabilă.

Statele Unite și multe state arabe din Golf afirmă că nu vor fi de acord ca Iranul să perceapă taxe pentru trecerea prin strâmtoare. O inițiativă a Omanului și a unei agenții a Națiunilor Unite de a deschide o nouă rută în apropierea țărmului Omanului a declanșat atacuri în tot Orientul Mijlociu la sfârșitul săptămânii trecute, evidențiind tensiunile existente.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da