CNN: Cinci afirmații false făcute de Donald Trump la întâlnirea cu Recep Tayyip Erdogan înaintea summitului NATO

Afirmațiile au vizat Groenlanda, războaiele despre care Trump spune că le-ar fi încheiat, ajutorul militar acordat Ucrainei de administrația Biden, investițiile în economia americană și alegerile prezidențiale din 2020, scrie CNN.

Trump: Groenlanda este „înconjurată de nave chineze și rusești”

Donald Trump a reluat apelul ca Statele Unite să preia controlul asupra Groenlandei, susținând că insula este „înconjurată de nave chineze și rusești”. Potrivit verificării CNN, această afirmație nu este susținută de dovezi. Experți independenți în securitatea Arcticii, autoritățile daneze, oficiali din Groenlanda și reprezentanți ai altor state nordice au respins în repetate rânduri această descriere. Comandantul forțelor daneze din Arctica declara luna trecută că nu au fost observate nave chineze sau ruse în apropierea Groenlandei, iar specialiști consultați de CNN au catalogat afirmația drept nefondată.

Afirmația că ar fi „încheiat opt războaie”

Trump a susținut din nou că administrația sa „a încheiat opt războaie”. CNN notează însă că această afirmație nu corespunde realității. Lista invocată de președintele american include situații care nu au reprezentat războaie propriu-zise, precum disputa diplomatică dintre Egipt și Etiopia sau tensiunile dintre Serbia și Kosovo.

În plus, conflictul dintre Rwanda și Republica Democrată Congo continuă în pofida unui acord de pace, iar războiul dintre Israel și Hamas nu s-a încheiat, în condițiile în care atacurile din Gaza continuă. Nici conflictul dintre Israel și Iran nu poate fi considerat rezolvat definitiv, având în vedere evoluțiile ulterioare.

Ajutorul militar pentru Ucraina

Referindu-se la sprijinul acordat Kievului, Trump a afirmat că fostul președinte Joe Biden a oferit Ucrainei „sute de miliarde de dolari în echipamente militare”. Datele analizate de CNN și furnizate de Institutul Kiel pentru Economia Mondială arată însă că, până în aprilie 2026, Statele Unite alocaseră aproximativ 74 de miliarde de dolari sub formă de ajutor militar și aproximativ 132 de miliarde de dolari în total, incluzând sprijinul financiar și umanitar. Prin urmare, valoarea echipamentelor militare este mult inferioară cifrei invocate de liderul de la Casa Albă.

Investițiile în Statele Unite

Trump a susținut că, de la revenirea sa la Casa Albă, economia americană ar fi atras investiții de 19,2 trilioane de dolari, adăugând că suma este în prezent și mai mare. CNN arată că nici această cifră nu este confirmată. Chiar și site-ul oficial al Casei Albe menționează investiții anunțate în valoare de aproximativ 10,6 trilioane de dolari, iar analiza postului american arată că această valoare include promisiuni, proiecte neconfirmate și declarații privind schimburi economice, nu investiții efective. Datele oficiale privind investițiile străine directe indică un nivel de aproximativ 232 de miliarde de dolari în anul 2025.

Alegerile din 2020

Donald Trump a afirmat din nou că scrutinul prezidențial din 2020 a fost „fraudat”. CNN subliniază că această afirmație a fost infirmată în repetate rânduri de instanțe, autorități electorale și anchete desfășurate în Statele Unite. Nu au fost prezentate dovezi care să demonstreze existența unei fraude electorale pe scară largă care să fi schimbat rezultatul alegerilor câștigate de Joe Biden.

Declarațiile, făcute înaintea summitului NATO

Afirmațiile au fost făcute în cadrul întâlnirii dintre Donald Trump și Recep Tayyip Erdogan, desfășurată înaintea summitului NATO de la Ankara, unde liderii Alianței discută despre cheltuielile pentru apărare, sprijinul acordat Ucrainei și viitorul relațiilor transatlantice. Verificarea realizată de CNN evidențiază că o parte dintre declarațiile președintelui american reiau afirmații formulate și în trecut, care au fost deja contestate de experți și de date oficiale.