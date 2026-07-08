Parlamentul irlandez adoptă o lege care interzice importurile de bunuri din teritoriile israeliene ocupante în Palestina

Parlamentul irlandez a adoptat marți un proiect de lege care interzice importul de produse provenite din teritorii israeliene care le ocupă pe cele palestiniene, o măsură care face parte dintr-un demers mai amplu al Dublinului de a amenda ocupația israeliană, relatează AFP.

Irlanda a fost prima țară care a venit cu ideea unei astfel de interdicții, dar, cu toate acestea, Spania a implementat deja un pachet de restricții la import în octombrie anul trecut.

O astfel de interdicție o practică și Spania

Proiectul de lege interzice importul de bunuri „din anumite așezări israeliene”, care includ interese rezidențiale, agricole și comerciale care se află în afara granițelor Israelului recunoscute internațional.

Spania practică o astfel de interdicție încă din octombrie anul trecut, aceasta în pofida faptului că Irlanda a fost prima țară care a venit cu propunerea unei astfel de măsuri.

Proiectul de lege, care urmează să meargă la Camera Superioară pentru un ultim aviz, a fost dur criticat de membrii Opoziției, care a obiectat că nu merge suficient de departe prin excluderea comerțului cu servicii.

Textul de lege a fost avizat de CIJ

Coaliția de centru-dreapta care a redactat proiectul a precizat că formulările din textul de lege sunt ghidate de un aviz consultativ al Curții Internaționale de Justiție (CIJ) din 2024.

De altfel, această entitate a declarat drept „ilegală” ocupația de către Israel a Cisiordaniei, Ierusalimului de Est și Fâșiei Gaza, în conformitate cu Dreptul Internațional.

Informații de context

Irlanda este unul dintre cei mai vocali critici ai bombardamentului israelian asupra Gazei, care s-a produs ca urmare a atacului mortal al militanților Hamas asupra Israelului din octombrie 2023. Irlanda a recunoscut statul palestinian în 2024.

În replică, la scurt timp după recunoașterea statului palestinian, ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, a ordonat retragerea ambasadei Israelului din Dublin, invocând „politici extreme anti-israeliene” ale Irlandei.

Luna trecută, Dublinul le-a interzis ministrului israelian al Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, și ministrului de finanțe, Bezalel Smotrich, să intre în țară, pe fondul atitudinii acestora față de activiștii pro-palestinieni.

Nu există consens de restricționare în blocul comunitar

Dublin insistă de multă vreme pentru o revizuire a Acordului de Asociere UE-Israel al Uniunii Europene, acord ce reglementează, din 1995, legăturile comerciale ale blocului comunitar cu Israelul.

Încă de luna trecută, blocul comunitar a anunțat că va examina opțiuni de restricționare a comerțului cu așezările israeliene, dar nu există un consens în acest sens.

De altfel, interdicția în sine a Irlandei față de importurile din așezările israeliene ocupante ar fi doar simbolică, fără un impact economic mare, pentru că volumele comerțului cu teritoriile – fructe, legume, cherestea – au valorat mai puțin de un milion de euro între 2020 și 2024.

În privința interdicției comerțului cu servicii, guvernul irlandez consideră că e mai complex decât cel privind bunurile și că e nevoie de un punct de vedere juridic înainte de a fi adoptat.