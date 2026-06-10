„Europa trebuie să elimine toate lacunele”. Kaja Kallas cere Irlandei să clarifice vânzările de alumină către Rusia, material găsit frecvent în armele de pe câmpul de luptă

Kaja Kallas, șefa diplomației UE, a îndemnat Irlanda să vină cu lămuriri în contextul acuzațiilor potrivit cărora exporturile de alumină ar fi contribuit la fabricarea armamentului folosit de Rusia împotriva Ucrainei.

Alumina este materia primă cheie utilizată pentru fabricarea aluminiului, care se găsește frecvent în armele folosite pe câmpul de luptă.

Situația a fost adusă în discuție marți, la Dublin, de Kaja Kallas, în cadrul unei întâlniri cu ministrul irlandez de Externe, potrivit Euronews.

„Europa trebuie să elimine toate lacunele, să înăsprească aplicarea sancțiunilor și să se asigure că angajamentele noastre sunt susținute de fapte. Niciun produs european nu ar trebui să ajungă în drone și rachete care ucid civili ucraineni”, a declarat Kallas după discuțiile cu oficialul irlandez.

Aughinish Alumina, în centrul scandalului privind exporturile de alumină

Comentariile vin în contextul în care au apărut acuzații la adresa Aughinish Alumina, o fabrică aflată în centrul scandalului privind astfel de exporturi de alumină către Rusia.

Compania a recunoscut faptul că exporturile sale de alumină către Rusia s-au dublat de la debutul războiului în 2022, relatează POLITICO.

Momentan, alumina nu este acoperită de sancțiunile UE. Totuși, dacă se va dovedi că alumina produsă în Irlanda susține lanțul de aprovizionare cu arme al Moscovei, atunci această situație va fi corectată prin cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni al UE.

A fost deschisă o anchetă împotriva acuzațiilor la adresa Aughinish Alumina, iar concluziile vor fi ulterior comunicate Comisiei Europene, a mai spus Kaja Kallas.

Acuzațiile vin cu puțin timp înainte ca Irlanda să preia președinția semestrială a Consiliului UE.