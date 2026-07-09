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China cucerește piețele externe cu mașinile electrice. Exporturile au explodat cu 80% într-un singur an

Exporturile de autoturisme ale Chinei au crescut cu 80% în iunie față de aceeași perioadă a anului trecut, datorită cererii tot mai mari pentru mașini electrice. În același timp, vânzările din țară au scăzut cu 26%, deoarece cumpărătorii sunt mai prudenți, iar producătorii continuă războiul prețurilor.
China cucerește piețele externe cu mașinile electrice. Exporturile au explodat cu 80% într-un singur an
Maria Miron
09 iul. 2026, 16:36, Știrile zilei
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China a exportat peste 900.000 de autoturisme în iunie, față de aproximativ 800.000 în mai, potrivit ABC News, care citează date ale Asociației Constructorilor de Automobile din China (CAAM). În primele șase luni ale anului, exporturile de autoturisme au crescut cu 72%, depășind 4,4 milioane de autoturisme.

În aceeași perioadă, însă, pe piața chineză au fost vândute puțin peste 8,3 milioane de autoturisme, dintre care aproximativ 1,5 milioane doar în luna iunie.

Vânzările interne scad

Piața auto din China continuă să fie afectată de concurența puternică dintre producători și de războiul prețurilor. În același timp, criza din sectorul imobiliar a scăzut puterea de cumpărare a populației, iar guvernul a redus subvențiile prin care sprijinea cumpărarea mașinilor electrice, ceea ce a afectat cererea.

Analiștii estimează că vânzările de autoturisme și vehicule ușoare din China ar putea să scadă cu aproximativ 10% în 2026, deoarece mulți cumpărători amână achizițiile în așteptarea unor prețuri mai mici.

Producătorii chinezi se extind pe piețele externe

Pentru a-și crește profitabilitatea, constructori precum BYD își extind prezența pe piețele internaționale și construiesc fabrici în străinătate. Potrivit S&P Global Ratings, una dintre cele mai mari agenții internaționale de analiză și evaluare financiară, exporturile de autoturisme ale Chinei ar putea crește cu 30%-50% în acest an.

Astfel, exporturile chineze ar putea ajunge la aproximativ 10 milioane de vehicule în 2026, comparativ cu circa 7 milioane în 2025.

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