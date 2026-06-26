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Statul român vinde mașini confiscate. Oricine poate participa la licitațiile online organizate de ANABI

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a lansat o nouă serie de licitații publice pentru 15 autoturisme confiscate în cadrul unui dosar penal. Licitațiile se desfășoară exclusiv online, iar ofertele pot fi consultate pe platforma oficială a instituției.
Statul român vinde mașini confiscate. Oricine poate participa la licitațiile online organizate de ANABI
Sursa foto: anabi.just.ro
Victor Dan Stephanovici
26 iun. 2026, 13:29, Economic
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Persoanele interesate să cumpere autoturisme confiscate de stat au la dispoziție o nouă serie de licitații organizate de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI). Instituția a anunțat, pe 25 iunie, lansarea procedurii de valorificare a 15 autovehicule, evaluate la peste 1,3 milioane de euro. Licitațiile se desfășoară exclusiv prin intermediul platformei online a ANABI, unde sunt publicate fotografiile, descrierile tehnice, prețurile de pornire și condițiile de participare pentru fiecare autovehicul.

De la Porsche la autorulote

Printre vehiculele aflate în prezent la licitație se regăsesc modele din segmente diferite, inclusiv un Porsche, dar și o autorulotă Volkswagen Crafter Grand California, fiecare având afișat prețul de pornire și documentația aferentă. Pentru a participa la licitație, utilizatorii trebuie să își creeze un cont pe platformă, să achite garanția de participare și să depună oferta inițială. În timpul licitației, ofertele pot fi majorate în pașii stabiliți de regulament, iar câștigătorul are la dispoziție cinci zile pentru achitarea diferenței de preț și finalizarea procedurii de adjudecare.

Cum ajung mașinile în administrarea ANABI

Autovehiculele valorificate de ANABI provin din dosare penale în care bunurile au fost indisponibilizate sau confiscate, instituția având atribuția legală de a le administra și valorifica în condițiile prevăzute de lege. Noua sesiune de licitații vine într-un moment în care ANABI încearcă să accelereze valorificarea bunurilor indisponibilizate prin proceduri exclusiv online, oferind acces publicului larg la aceste licitații.

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