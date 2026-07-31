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De la 1 august, călătoria cu mașina în Bulgaria devine mai scumpă. Vinietele se majorează cu 30%

Șoferii români care călătoresc în Bulgaria, fie în vacanță, fie în tranzit spre Grecia sau Turcia, vor plăti mai mult pentru utilizarea drumurilor naționale. Guvernul de la Sofia a decis majorarea cu 30% a tarifelor pentru vinietele electronice, noile prețuri urmând să intre în vigoare de la 1 august.
De la 1 august, călătoria cu mașina în Bulgaria devine mai scumpă. Vinietele se majorează cu 30%
Sursa foto: Mediafax Foto/Marian Ilie
Oana Antipa
31 iul. 2026, 13:46, Știri externe
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Guvernul Bulgariei a aprobat majorarea cu 30% a tarifelor pentru vinietele electronice destinate autoturismelor cu masa de până la 3,5 tone. Este prima creștere a acestor taxe din 2019, relatează publicația The Sofia Globe.

Astfel, prețul vinietei anuale va crește de la aproximativ 49,6 euro la 64,5 euro, în timp ce vinieta trimestrială va ajunge la 35,9 euro, față de 27,6 euro în prezent.

Și celelalte tipuri de viniete vor fi mai scumpe. Tariful pentru vinieta lunară crește la 19,9 euro, cel pentru vinieta săptămânală la 10 euro, iar vinieta de weekend va costa 6,6 euro. Pentru o singură zi de circulație, șoferii vor plăti 5,3 euro.

Măsura îi vizează și pe românii care merg spre Grecia

Majorarea este de interes pentru șoferii români, întrucât Bulgaria reprezintă principala rută rutieră către Grecia și Turcia, dar și o destinație de vacanță pentru zeci de mii de români în fiecare sezon estival.

Orice autoturism care utilizează drumurile naționale bulgare trebuie să dețină o vinietă electronică valabilă, iar lipsa acesteia poate atrage sancțiuni.

Pentru cei care tranzitează frecvent Bulgaria, în special în perioada concediilor, majorarea tarifelor va însemna costuri suplimentare, indiferent de perioada de valabilitate aleasă.

Guvernul bulgar estimează venituri suplimentare

Potrivit autorităților de la Sofia, majorarea tarifelor va aduce venituri suplimentare la buget de peste 22,5 milioane de euro până la sfârșitul anului 2026 și de peste 54 de milioane de euro în 2027.

Executivul condus de premierul Rumen Radev susține că fondurile obținute vor contribui la finanțarea infrastructurii rutiere și la acoperirea cheltuielilor aferente întreținerii rețelei de drumuri.

Ce trebuie să știe șoferii români

Noile tarife se aplică începând cu 1 august, astfel că șoferii români care intenționează să intre în Bulgaria după această dată trebuie să țină cont de costurile majorate atunci când își planifică bugetul de călătorie.

Vinieta electronică rămâne obligatorie pentru circulația pe drumurile naționale din Bulgaria, iar aceasta trebuie achiziționată înainte de utilizarea rețelei rutiere taxabile.

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