Prima pagină » Turism » Bulgaria se bate pe turiștii români cu arme noi

Bulgaria se bate pe turiștii români cu arme noi

Aproape un milion de turiști români au vizitat Bulgaria în sezonul trecut, iar autoritățile de la Sofia pregătesc măsuri concrete pentru a crește și mai mult acest număr în 2026.
Bulgaria se bate pe turiștii români cu arme noi
Sursa foto: Mediafax Foto/Mihai Pop/GMN
Oana Antipa
21 mai 2026, 16:56, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Temele discuției au vizat rezervările pentru sezonul de vară, zborurile charter suplimentare și concurența din regiune.

România rămâne una dintre cele mai importante piețe turistice pentru Bulgaria, transmite BNR (postul de radio național al Bulgariei). În sezonul trecut, peste 985.000 de turiști români au vizitat țara vecină.

Bulgaria este una dintre cele mai populare destinații externe pentru turiștii români. Aceștia sunt atrași în special de prețurile mai mici, serviciile all inclusive și distanța redusă față de România.

Stațiunile de la Marea Neagră, precum Nisipurile de Aur, Sunny Beach sau Albena, atrag anual sute de mii de români, mai ales în sezonul estival.

În ultimii ani, Bulgaria a devenit preferată de mulți turiști români și pentru vacanțele de iarnă. Stațiunile de schi Bansko și Boroveț se află printre cele mai căutate.

Autoritățile bulgare pregătesc noi prezentări turistice la București și întâlniri cu jurnaliști și influenceri specializați în turism.

De asemenea, Sofia analizează posibilitatea numirii unui atașat de turism în România.

Germania continuă să își revină ca piață turistică pentru Bulgaria. Autoritățile discută soluții pentru compensarea unei părți din capacitatea pierdute după problemele touroperatorului „Electra”.

Până la finalul lunii septembrie sunt programate 255 de zboruri din patru aeroporturi germane către Varna și Burgas, cu o capacitate de aproximativ 46.000 de turiști.

Semnale pozitive vin și din Polonia, unde rezervările pentru 2026 sunt în creștere cu 61%.

Concurența pentru turiști în regiunea Mării Negre s-a intensificat în ultimii ani, pe fondul ofertelor touroperatorilor  din Turcia și Grecia.

Autoritățile bulgare estimează o creștere a numărului de turiști străini în sezonul de vară 2026, susținută de extinderea curselor charter și de cererea ridicată din Europa de Est.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.ro
Doru Bușcu, ORIPILAT de scenele de la Cotroceni! Nicușor Dan se deprezidențializează / Cum să te consulți cu Gigi Becali...
Gandul
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
A fost găsit și cadavrul celei de-a doua românce dispărute după prăbușirea blocului de apartamente în Germania
Libertatea
Conchita Wurst, de nerecunoscut la 12 ani după Eurovision! Cum arată acum „femeia cu barbă”. Transformare radicală
CSID
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia