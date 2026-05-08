În perioada ianuarie-martie 2026, unitățile de cazare din România au primit 2,35 milioane de turiști, potrivit ultimelor date din turism. În același interval al anului trecut, numărul era de 2,49 milioane.

Înnoptările au totalizat 4,45 milioane, față de 4,77 milioane în T1 2025, o scădere de 6,7%. (INS)

Turiștii români au generat 80,5% din totalul sosirilor. Sosirile lor au scăzut cu 8,1% față de T1 2025. Declinul a fost prezent în fiecare lună: -10,1% în ianuarie, -5,8% în februarie și -8,2% în martie.

Străinii, singura veste bună

Turiștii străini au reprezentat 19,5% din totalul sosirilor. Numărul lor a crescut cu 5% față de T1 2025. Cei mai mulți au venit din Italia, Germania și Regatul Unit. Creșterea a fost însă în decelerare: +8% în ianuarie, +7% în februarie și doar +1,1% în martie.

Vouchere de vacanță, folosite cu 55% mai puțin

În primele trei luni din 2026, românii au decontat cu 55% mai puține vouchere de vacanță față de aceeași perioadă din 2025.

Valoarea totală a voucherelor emise a fost de 129,3 milioane lei. Suma voucherelor returnate a depășit această valoare, ajungând la 131,2 milioane lei.

„Odată cu introducerea plafonului de 800 de lei pentru angajați, eliminarea voucherelor cu valori mai ridicate din piață conduce la diminuarea bugetelor alocate vacanțelor”, explică Adrian Voican, președintele Bibi Group4travel.

Unități de cazare: creștere de 14,48%

În aprilie 2026, România avea 30.367 de unități de cazare clasificate. În aceeași perioadă a anului trecut erau 26.533, potrivit datelor din turism.

Capacitatea totală a ajuns la 609.139 de locuri, din care 291.741 în unități de trei stele.

Destinații preferate și city break-uri în creștere

La munte, cele mai rezervate stațiuni din T1 2026 au fost Sinaia, Predeal și Poiana Brașov. Împreună au concentrat peste 60% din rezervări, conform BIBI Touroperator.

În zona balneară, Băile Felix, Călimănești-Căciulata, Băile Herculane și Băile Tușnad au acoperit aproximativ 55% din rezervări.

Vacanțele de tip city break au crescut cu 8%. Cele mai căutate orașe au fost București, Brașov, Iași, Oradea, Cluj-Napoca și Sibiu.

Perspective pentru vară

Pentru sezonul estival, specialiștii anticipează o revenire pe litoral și în Delta Dunării. Tensiunile internaționale și tarifele mai mari în destinațiile vecine orientează tot mai mulți turiști spre România.

O propunere legislativă înregistrată la Parlament ar putea revitaliza sectorul. Proiectul prevede că firmele plătitoare de impozit pe profit să deducă valoarea voucherelor direct din impozit, în limita a 20%.