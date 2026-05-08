Turul Italiei la ciclism începe vineri în Bulgaria, în premieră. Jonas Vingegaard atacă singurul Mare Tur lipsă din palmares

Ediția cu numărul 109 a Giro d'Italia / Turul Italiei debutează vineri din Bulgaria, pentru prima dată în istoria competiției, iar marele favorit la câștigarea tricoului roz este danezul Jonas Vingegaard, care poate completa serie de trofee în Marile Tururi, după Turul Franței și Turul Spaniei.
sursă foto: Marco Alpozzi/LaPresse - ZUMA Press/dpa
Petre Apostol
08 mai 2026, 11:56, Sport
Startul oficial din Turul Italiei 2026 va fi dat la Nessebar, pe țărmul Mării Negre, în jurul orei 15:00. Plutonul va traversa timp de trei zile Bulgaria, înainte ca întrecerea să continue în Italia și să se încheie pe 31 mai, la Roma. Este al 16-lea start din afara Italiei din istoria Giro și al doilea consecutiv după ediția precedentă, care a pornit din Albania.

Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), dublu câștigător al Turului Franței și învingător în Vuelta, poate deveni primul rutier care completează înaintea lui Tadej Pogačar tripla formată din Giro, Tour și Vuelta.

„Aveam nevoie de această nouă provocare”, a declarat danezul înaintea debutului său în Turul Italiei, competiție la care participă pentru prima dată, la 29 de ani.

Italia nu a mai avut un câștigător al Giro din 2016, când triumfa legendarul Vincenzo Nibali. La această ediție, principalul favorit al italienilor este Giulio Pellizzari (Red Bull–Bora–Hansgrohe), în vârstă de 22 de ani.

Organizatorii au programat un traseu de 3.466 kilometri și aproape 48.700 de metri diferență de nivel, cu 21 de etape și trei zile de pauză.

Primele trei etape se desfășoară integral în Bulgaria. Etapa inaugurală leagă Nessebar de Burgas, a doua pornește din Burgas și ajunge la Veliko Târnovo, iar a treia conectează Plovdiv și Sofia.

Pe lista favoriților se mai află rutieri precum Egan Bernal, Adam Yates, Ben O’Connor sau Jai Hindley, câștigătorul Giro din 2022.

