Jonas Vingegaard vizează să-și completeze palmaresul cu Turul Italiei, singurul Mare Tur lipsă din carieră: Un obiectiv personal. Înseamnă să faci parte din istorie

„A face pasul către Giro este exact ceea ce aveam nevoie. Pentru mine este o provocare. Programul meu a fost similar ani la rând și simțeam că trebuie să schimb ceva. Vreau să câștig Giro și să ajung la Roma în roz”, a afirmat Jonas Vingegaard, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport, unul dintre co-organizatorii Giro, cu două zile înainte de startul competiției.

Ciclistul de 29 de ani, care are deja în palmares două Tururi ale Franței și o Vuelta (Turul Spaniei), a subliniat că obiectivul de a completa lista de Mari Tururi nu este legat de rivalitatea cu liderul mondial Tadej Pogačar. Slovenul a câștigat Turul Franței, Turul Italiei și Campionatul Mondial, dar nu are victorie la general în Turul Spaniei.

„Este un obiectiv pentru mine… și atât. Înseamnă să faci parte din istorie. Știu că și el poate reuși. Tadej, probabil, este cel mai bun din toate timpurile. Dar, am încredere că îl pot învinge din nou”, a adăugat Jonas Vingegaard.

În ceea ce privește traseul, Vingegaard anticipează o cursă imprevizibilă.

„Giro este mai greu de controlat decât Turul Franței sau Turul Spaniei. Trebuie să fii atent în fiecare zi, surprizele pot apărea de oriunde. Este un traseu dur. Vântul din Bulgaria poate fi decisiv la început. Apoi urmează etape foarte grele: Blockhaus, Corno alle Scale, munții din Valea Aosta și Dolomiți. Acolo se vor face diferențe mari”, a spus el.

Vingegaard a vorbit și despre principalii rivali.

„Sunt mulți: Adam Yates, Egan Bernal, Ben O’Connor și Felix Gall. Va fi nevoie de cea mai bună versiune a mea (n.r. – pentru a câștiga)”, a mai spus el.

Ciclistul danez a făcut referire și la revenirea după accidentarea gravă suferită în 2024.

„Nu a fost ușor. A existat un moment în care am crezut că poate nu voi mai reveni. A durat doi ani să reconstruiesc totul, dar acum am din nou încredere și motivație. Plăcerea de a practica acest sport m-a ajutat să merg mai departe”, a declarat Vingegaard.

Jonas Vingegaard are în palmares 48 de victorii în competițiile UCI. Ediția din 2026 a Giro va începe vineri, în Bulgaria, și se va încheia pe 31 mai, la Roma.