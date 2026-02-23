Prima pagină » Sport » Ciclistul Jonas Vingegaard participă la Paris-Nice, primul său concurs după accidentul din ianuarie

Echipa Visma-Lease a Bike a anunțat luni că rutierul danez Jonas Vingegaard va lua startul în cursa Paris-Nice, programată în perioada 8-15 martie, marcând astfel revenirea sa în competiții după accidentarea și problemele medicale care i-au întârziat debutul de sezon.
23 feb. 2026, 15:25, Sport

„Sunt încântat să fiu din nou la startul Paris-Nice. Este o cursă prestigioasă, cu multă istorie. Ca echipă, avem un titlu de apărat aici. După ce am căzut și m-am îmbolnăvit, mi-am luat timpul necesar pentru recuperare. Acum mă simt pregătit să revin în competiții și aștept cu nerăbdare acest moment, după o iarnă lungă de antrenamente”, a declarat Jonas Vingegaard într-un comunicat al echipei.

Pentru Vingegaard, participarea la Paris-Nice nu era trecută în programul său competițional. Competiția reprezintă, de regulă, o verificare pentru Turul Franței.

Danezul a renunțat anterior la participarea în Turul Emiratelor Arabe Unite, după ce a suferit o căzătură la antrenament și ulterior s-a confruntat cu probleme de sănătate. Accidentul a avut loc luna trecută, în timpul unei coborâri în apropiere de Malaga, Spania.

Pentru Vingegaard, aceasta va fi a treia participare la Paris-Nice. În 2023, el a încheiat pe locul al treilea, în urma lui Tadej Pogačar, iar anul trecut a abandonat competiția după o nouă căzătură, în urma căreia a suferit o comoție cerebrală.

Câștigător al Turului Franței în 2022 și 2023, precum și al Turului Spaniei în 2025, Vingegaard și-a schimbat obiectivele pentru acest sezon. Principalul său țel în primăvară este participarea la Turul Italiei, competiție pe care o va disputa pentru prima dată, cu ambiția de a realiza „tripla” în Marile Tururi.

Ediția din acest an a cursei Paris-Nice începe duminică, 8 martie, și se încheie duminică, 15 martie.

