Echipele participante la Turul Franței 2026 au fost anunțate. 23 de formații se luptă în Marea Buclă

Organizatorii Turului Franței la ciclism au anunțat vineri echipele participante la ediția din 2026, care va debuta pe 4 iulie, la Barcelona. În total, 23 de echipe vor lua startul, conform regulamentului UCI modificat sezonul trecut, care permite un pluton extins.
Foto: David Pintens/Belga/dpa
Petre Apostol
30 ian. 2026, 13:27, Sport

Cea mai cunoscută cursă din ciclismul profesionist, Turul Franței, ajunge la ediția cu numărul 113 în 2026.

Caja Rural–Seguros RGA și TotalEnergies au primit wildcarduri. Unibet Rose Rockets, una dintre favoritele publicului, nu a fost selectată de ASO, organizatoarea competiției.

Tudor Pro Cycling, Pinarello-Q36.5 și Cofidis s-au calificat direct pentru Turul Franței 2026, după ce au încheiat sezonul 2025 pe primele trei locuri dintre echipele ProTeam în ierarhia UCI.

Acestea vor concura alături de cele 18 formații din WorldTour.

Pentru Pinarello-Q36.5, ediția din 2026 va marca debutul în Turul Franței.

Slovenul Tadej Pogacar (UAE Team Emirates–XRG) a câștigat ediția precedentă. În ierarhia pe echipe, Visma–Lease a Bike s-a impus.

Lista echipelor participante la Turul Franței 2026

WorldTour (18):

Alpecin–Premier Tech

Bahrain Victorious

Decathlon CMA CGM

EF Education–EasyPost

Groupama–FDJ United

Ineos Grenadiers

Lidl–Trek

Lotto Intermarché

Movistar

NSN Cycling

Red Bull–Bora–Hansgrohe

Soudal–QuickStep

Jayco AlUla

Picnic PostNL

Visma–Lease a Bike

UAE Team Emirates–XRG

Uno-X Mobility

XDS Astana

ProTeam:

Caja Rural–Seguros RGA – wildcard

TotalEnergies – wildcard

Cofidis – invitație automată

Pinarello-Q36.5 – invitație automată

Tudor Pro Cycling – invitație automată

