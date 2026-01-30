Echipele participante la Turul Franței 2026 au fost anunțate. 23 de formații se luptă în Marea Buclă

Cea mai cunoscută cursă din ciclismul profesionist, Turul Franței, ajunge la ediția cu numărul 113 în 2026.
Caja Rural–Seguros RGA și TotalEnergies au primit wildcarduri. Unibet Rose Rockets, una dintre favoritele publicului, nu a fost selectată de ASO, organizatoarea competiției.
Tudor Pro Cycling, Pinarello-Q36.5 și Cofidis s-au calificat direct pentru Turul Franței 2026, după ce au încheiat sezonul 2025 pe primele trei locuri dintre echipele ProTeam în ierarhia UCI.
Acestea vor concura alături de cele 18 formații din WorldTour.
Pentru Pinarello-Q36.5, ediția din 2026 va marca debutul în Turul Franței.
Slovenul Tadej Pogacar (UAE Team Emirates–XRG) a câștigat ediția precedentă. În ierarhia pe echipe, Visma–Lease a Bike s-a impus.
Lista echipelor participante la Turul Franței 2026
WorldTour (18):
Alpecin–Premier Tech
Bahrain Victorious
Decathlon CMA CGM
EF Education–EasyPost
Groupama–FDJ United
Ineos Grenadiers
Lidl–Trek
Lotto Intermarché
Movistar
NSN Cycling
Red Bull–Bora–Hansgrohe
Soudal–QuickStep
Jayco AlUla
Picnic PostNL
Visma–Lease a Bike
UAE Team Emirates–XRG
Uno-X Mobility
XDS Astana
ProTeam:
Caja Rural–Seguros RGA – wildcard
TotalEnergies – wildcard
Cofidis – invitație automată
Pinarello-Q36.5 – invitație automată
Tudor Pro Cycling – invitație automată