Neymar nu este inclus în lotul Braziliei pentru ultimele teste înainte de Cupa Mondială 2026

Neymar, starul brazilian de la Santos, nu a fost convocat, ceea ce îi reduce considerabil șansele de a face parte din lotul pentru turneul final. În schimb, tânărul atacant Endrick, care evoluează la Olympique Lyonnais, revine în selecționata braziliană după prestațiile bune din acest sezon din Franța.

Brazilia se confruntă și cu mai multe absențe din cauza accidentărilor.

Rodrygo lipsește după o ruptură a ligamentelor încrucișate, în timp ce Éder Militão are o problemă musculară. De asemenea, Bruno Guimarães și Estêvão Willian sunt indisponibili din cauza unor accidentări la ischiogambieri.

Din lot fac parte nume importante precum Vinícius Júnior, Marquinhos sau Raphinha.

Cu acest grup, Brazilia va disputa două meciuri amicale importante, în SUA. Va întâlni Franța, pe 26 martie, la Boston, și Croația, pe 1 aprilie, la Orlando.

Lotul convocat de Carlo Ancelotti:

Portari: Alisson Becker (Liverpool FC), Bento Krepski (Al-Nassr), Ederson Moraes (Fenerbahçe SK)

Fundași: Alex Sandro (CR Flamengo), Gleison Bremer (Juventus FC), Danilo (CR Flamengo), Douglas Santos (Zenit Saint Petersburg), Gabriel Magalhães (Arsenal FC), Roger Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (CR Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Wesley França (AS Roma)

Mijlocași: Andrey Santos (Chelsea FC), Casemiro (Manchester United), Danilo Barbosa (Botafogo FR), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray SK)

Atacanți: Endrick (Olympique Lyonnais), Gabriel Martinelli (Arsenal FC), Igor Thiago (Brentford FC), Luiz Henrique (Zenit Saint Petersburg), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea FC), Raphinha (FC Barcelona), Rayan Cherki (AFC Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid).