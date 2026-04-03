Neymar, decisiv în victoria echipei Santos, care iese din zona locurilor retrogradabile în Brazilia

În minutul 40, Neymar a oferit o pasă pentru Thaciano, care a deschis scorul. Reușita a întrerupt o serie de șase meciuri fără gol pentru Thaciano.

Apoi, în minutul 82, Neymar a trimis o pasă în adâncime pentru Escobar, care a pătruns în careu și i-a pasat lui Moisés, care a marcat al doilea gol pentru Santos.

Atacantul brazilian a fost de șapte ori faultat pe parcursul partidei.

Succesul vine într-un moment important pentru Santos, care adunase un singur punct în ultimele patru etape.

Echipa a ajuns la 10 puncte și s-a distanțat la trei puncte de zona retrogradării, în timp ce Remo rămâne pe ultimul loc, cu șase puncte.

După mai multe dueluri dure și un contact cu un adversar, Neymar a protestat, fiind sancționat cu cartonaș galben de arbitrul Savio Pereira Sampaio.

În urma acestui avertisment, atacantul va rata următorul meci important, contra lui Flamengo.

După fluierul final, Neymar a criticat dur decizia arbitrului.

„Acest cartonaș este nedrept. Am primit o intrare periculoasă spre finalul meciului, inutilă. Nu a fost prima, ci a treia sau a patra. Am mers să protestez și am primit cartonaș galben. Savio este așa, s-a trezit ca «chico»… vrea să fie vedeta meciului, nu respectă jucătorii”, a spus el.

Declarația a generat controverse în Brazilia, în special din cauza expresiei folosite. În limbajul obișnuit din Brazilia, „de Chico” este o expresie figurată care indică stare de iritare sau comportament irascibil.

Neymar, care se află într-o perioadă de revenire după mai multe probleme medicale, încearcă să prindă lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial. Atacantul nu a fost convocat la ultima acțiune a echipei conduse de Carlo Ancelotti.