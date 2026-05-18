Usain Bolt a venit la București să filmeze alături de o tânără româncă

Zoe Florescu Potolea este pilot internațional româno-american de karting și Formula 4 și este considerată unul dintre cele mai promițătoare tinere nume din motorsportul mondial și unul dintre puținii sportivi selectați în programe oficiale de dezvoltare pentru Formula 1.

Ea și-a construit cariera concurând încă de la o vârstă fragedă în circuite internaționale, fiind reprezentată de Infinity Sports Management, agenția pilotului de Formula 1 George Russell.

În karting, Zoe a evoluat în cele mai competitive categorii din lume, inclusiv KZ2 (shifter), unde a concurat pentru echipa de uzină Birel ART, fiind singura fată din categorie și ajungând în topul clasamentului mondial FIA.

Rezultate excelente în karting

În 2024 a participat la FIA Karting World Cup pentru categoriile shifter, desfășurată pe circuitul Franciacorta din Italia, cea mai dificilă și prestigioasă competiție din kartingul mondial.

Ea a reușit atunci să se califice în finala competiției, concurând de la egal la egal cu cei mai experimentați piloți internaționali din categorie. A fost singura fată prezentă într-un campionat dominat aproape exclusiv de bărbați, demonstrând competitivitate, rezistență fizică și capacitatea de a performa la cel mai înalt nivel al kartingului mondial.

În aceeași perioadă, ea a obținut rezultate importante în Campionatul Italian ACI Karting, inclusiv un podium remarcabil la La Conca în categoria KZ2, acolo unde a urcat pentru prima dată într-un kart, la vârsta de 7 ani.

A câștigat finala mondială FIA Girls on Track

Cariera sa a cunoscut o accelerare importantă în 2022, când a câștigat finala mondială FIA Girls on Track – Rising Stars, unul dintre cele mai prestigioase programe de selecție pentru tineri piloți.

Această performanță i-a adus o bursă și monitorizare din partea Ferrari Driver Academy, precum și oportunitatea de a concura internațional alături de celebra echipă Tony Kart Racing Team.

În 2025 și 2026, Zoe a făcut tranziția către monoposturi Formula 4. A fost selectată în topul celor mai promițători tineri piloți pentru testele oficiale F1 Academy Rookie Test din Spania, iar ulterior a debutat în Formula Winter Series cu Campos Racing, obținând podiumuri și victorii în clasamentul feminin la Portimão și Valencia.

În prezent, Zoe Florescu Potolea concurează în Campionatul Spaniol de Formula 4 pentru echipa Tecnicar by AMTOG.

Filmare cu Usain Bolt

În 2026, Zoe a fost selectată și în programul global More Than Equal, inițiativă internațională dedicată pregătirii viitoarei generații de femei pilot pentru Formula 1.

Pe lângă activitatea competițională, Zoe a fost inclusă și în campanii internaționale de imagine.

Ea a participat la o filmare realizată la București alături de Usain Bolt pentru un brand global, consolidându-și profilul ca unul dintre cele mai vizibile nume din noua generație a motorsportului internațional.

