Percheziții în București și trei județe după atacul asupra „Măcelarului lui Bebino”. Polițiștii au ridicat arme și obiecte contondente

Polițiștii din Ilfov au desfășurat duminică 17 percheziții domiciliare într-un dosar care vizează infracțiuni de violență, tulburarea ordinii publice și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Ancheta este legată de agresarea lui Ionescu Mohamed Constantin, cunoscut în lumea interlopă drept „Măcelarul lui Bebino”.
Victor Dan Stephanovici
18 mai 2026, 10:46, Social
Descinderile au avut loc în județele Ilfov, Ialomița și Călărași, dar și în municipiul București. Potrivit informațiilor transmise de autorități, incidentul investigat s-a produs în dimineața zilei de 18 aprilie 2026, în jurul orei 04:00, într-o parcare din Dobroești. Victima, Ionescu Mohamed Constantin, a reclamat că a fost atacată de patru persoane necunoscute, despre care susține că ar avea legături cu clanul Chira. Bărbatul a declarat polițiștilor că a fost lovit cu un corp contondent în zona capului, a umărului și la piciorul drept și că nu cunoaște motivul agresiunii. Sesizarea a fost făcută prin 112, iar cazul a fost preluat de polițiștii din Pantelimon și ulterior de Serviciul de Investigații Criminale Ilfov.

Arme și obiecte periculoase găsite la percheziții

În urma perchezițiilor efectuate duminică, anchetatorii au descoperit și ridicat un pistol, precum și mai multe obiecte tăietoare-înțepătoare și contondente. Autoritățile au emis și cinci mandate de aducere pentru persoane vizate în dosar. Cercetările sunt coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu și vizează infracțiuni de tulburarea ordinii și liniștii publice, lovire sau alte violențe și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Intervenție cu mascați și jandarmi

La operațiune au participat polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, dar și jandarmi ai Brigăzii Speciale de Intervenție și ai Inspectoratului de Jandarmi Ilfov. Anchetatorii spun că verificările continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și a întregii situații de fapt. Conform legii, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.

