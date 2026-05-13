Prima pagină » Politic » Băsescu: Suntem de trei ori mai mulți decât rușii. Ce spune fostul președinte despre NATO 3.0

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat, în direct la TVR Info că trupele aliaților europeni sunt mai numeroase decât Armata Rusiei. Băsescu a mai afirmat și că aliații europeni vor ajunge, în scurt timp, mai capabili să garanteze propria securitate.
Daiana Rob
13 mai 2026, 21:46, Politic
Păi noi, europenii, suntem 450 de milioane, iar rușii 140 (n.r. milioane). Deci suntem de vreo două ori și aproape trei ori mai mulți decât rușii. Noi, Europa unită în Uniunea Europeană, mai punem că avem o tehnologie mult mai avansată decât a rușilor. Nu avem o problemă să ne apărăm Europa de ruși dacă ne propunem să facem acest lucru noi și nu americanii pentru noi”, a declarat fostul președinte Traian Băsescu. 

Fostul președinte a explicat și el că NATO 3.0 are scopul de a echilibra contribuțiile aliaților europeni la NATO, cu cele ale SUA. Acesta a precizat că astfel, aliații europeni vor ajunge „în scurt timp” mai capabili să garanteze propria securitate.

Acesta a a precizat că asta s-ar putea întâmpla în 5 sau 7 ani de zile.

„5 – 7 ani, când e vorba de capacitatea de a ne apăra securitatea, aș spune, și nu vreau să exagerez, dar aș spune vom fi capabili să ne apărăm securitatea fără dubii. Adică vom ști că suntem mai puternici decât Federația Rusă, pe care o considerăm potențialul dușman al păcii în Europa și potențialul agresor”, a declarat Băsescu. 

Fostul președinte a subliniat că acum aliații europeni ai NATO își vor asigura propria securitate.

„Nu mai fac americanii, o facem noi pentru noi. Ne pregătim pentru eventuală agresiunea Federației Ruse în Statele Uniunii Europene sau Statele NATO”, a declarat Băsescu. 

Reamintim că liderii formatului B9 au avertizat, miercuri, într-o declarație comună, că Rusia rămâne principala amenințare pentru NATO, în cadrul summitului de la București. De asemenea, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că odată cu NATO 3.0, aliații europeni își asumă mai multe responsabilități.

