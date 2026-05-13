UPDATE 19.30. Parchetul General anunță perchezițiile făcute de procurori:

„În cursul zilei de astăzi, 13 mai 2026, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală au coordonat punerea în executare a 13 mandate de percheziție domiciliară.

Perchezițiile au fost realizate la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor instituții publice, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, precum și alte infracțiuni de corupție, comise în perioada decembrie 2025 – mai 2026..

În cadrul acestor activități sunt vizate mai multe persoane, față de care există suspiciuni rezonabile privind implicarea în activitatea infracțională investigată, urmând ca probele administrate în cauză să clarifice eventualele fapte și participația fiecăreia dintre acestea”.

UPDATE. 19.14. Potrivit unor surse judiciare, perchezițiile procurorilor SUPC sunt în prezent în desfășurare. Perchezițiile se desfășoară atât la sediu Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța cât și la domiciliile procurorilor.

Procurorii SUPC fac percheziții la Gigi Valentin Ștefan, Procuror General de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța și la procurorul Teodor Niță, tot de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Surse judiciare susțin că sunt vizate potențiale fapte de corupție.

Procurorul Gigi Valentin Ștefan a gestionat succesiv structurile de parchet din Constanța.

În luna august 2024, Secția pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a respins propunerea de numire a lui Ștefan în funcția de procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Numele său și al procurorului Teodor Niță au fost menționate public în contextul dosarului penal al fostului șef CNAS, Lucian Duță. Judecătoarele de caz au inclus în motivarea condamnării acuzații la adresa celor doi procurori privind hărțuirea unor martori cheie. În replică, magistrații constănțeni au respins acuzațiile și au înaintat o plângere disciplinară la CSM împotriva judecătoarelor respective.