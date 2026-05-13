Traian Băsescu face apel la consolidarea cooperării dintre România, Turcia și Polonia

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat miercuri, la TVR Info, că România trebuie să consolideze relația cu Turcia pentru securitatea la Marea Neagră.
Iulian Moşneagu
13 mai 2026, 21:49, Politic
Traian Băsescu a spus că parteneriatul cu Statele Unite trebuie menținut „cu toate eforturile cu putință”

„Linia parteneriatului cu Statele Unite trebuie păstrată cu toate eforturile cu putință, chiar cu concesii, dacă este nevoie”, a declarat fostul șef al statului la TVR Info.

El a subliniat însă că securitatea în cadrul NATO nu depinde doar de Statele Unite și a făcut apel la consolidarea cooperării dintre Turcia, România și Polonia.

„Nu trebuie să uităm că NATO nu înseamnă numai Statele Unite. NATO înseamnă și Franța, și Regatul Unit, și Olanda, și Turcia. Iar eu fac un apel la oamenii politici aproape de câte ori am ocazia: consolidați trilaterala Turcia, România, Polonia. Pentru că Marea Neagră nu o să o controlăm cu altcineva decât cu Turcia”, a afirmat Băsescu.

Fostul președinte a susținut că Ankara are atât interese economice, cât și capacități militare importante în regiune.

„Turcia exploatează deja platforme care extrag gaze din Marea Neagră. Au interese majore, pe de o parte. Pe de altă parte, Turcia are capacitatea militară, capacitatea navală, cu care să țină echilibrul în Marea Neagră. Turcia trebuie atrasă într-un fel sau altul în proiectele de securizare a Mării Negre. Categoric și Ucraina are rolul ei. Dar și România, chiar dacă încă nu are nave, a făcut achiziții de rachete care-s amplasate pe coasta Mării Negre, rachete sol-navă. Deci nu suntem descoperiți complet”, a spus el.

