Mark Rutte, după summitul B9: Rusia rămâne în continuare ameninţarea directă a NATO. Nu putem să lăsăm garda jos

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat miercuri, la București, la finalul summitului B9, că Rusia continuă să reprezinte „amenințarea directă” pentru Alianță, iar statele membre trebuie să își consolideze capacitățile de apărare și sprijinul pentru Ucraina. „Nu putem să lăsăm garda jos. Trebuie să facem tot ceea ce este necesar pentru a apăra statele de pe teritoriul NATO”, a spus Rutte.
Diana Nunuț
13 mai 2026, 17:45
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, a participat, miercuri, la summitul B9, care a avut loc la Palatul Cotroceni, alături de lideri din țările nordice.

Acesta a avertizat la finalul summitului, într-o declarație de presă comună cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și președintele României, Nicușor Dan, că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei obligă statele membre să accelereze investițiile în apărare.

B9 este ancorat puternic în NATO și în relația transatlantică, iar întâlnirea de astăzi a arătat angajamentele Aliaților de la Marea Nordului până la Marea Baltică, ceea ce a demonstrat determinare și unitate. Vom sta împreună și ne vom apăra împotriva.

„Rusia rămâne în continuare amenințarea directă a NATO și continuă acest război de agresiune împotriva Ucrainei. Nu putem să lăsăm garda jos. Trebuie să facem tot ceea ce este necesar pentru a apăra statele de pe teritoriul NATO”, a spus Rutte. 

Rutte, apel la creșterea bugetelor pentru apărare

Șeful NATO a insistat asupra întăririi flancului estic și a creșterii bugetelor pentru apărare, salutând investițiile realizate de mai multe state membre.

„Trebuie să apărăm țările din flancul estic, dar trebuie să facem mai mult având în vedere pericolul cu care ne confruntăm. Înseamnă că armata trebuie să aibă capabilitățile necesare, resurse necesare, trebuie să cheltuiască mai mult și salutăm investițiile în apărare din Polonia, din România și a celorlalți aliați. La summitul de NATO de la Haga anul trecut am convenit să acordăm 5% din PIB apărării. Banii sunt cruciali. Însă la summitul din Ankara vom vorbi despre capabilități și de asemenea vom susține semnificativ industria de apărare. Este o alianță transatlantică, dar avem nevoie de o Europă mai puternică și un NATO mai puternic”, a completat secretarul general al Alianței. 

În ceea ce privește Ucraina, liderul NATO a transmis că sprijinul pentru Kiev va rămâne o prioritate strategică a Alianței.

„Sprijinul puternic și continuu pentru Ucraina va fi în continuare o prioritate la summitul de la Ankara. Astăzi am discutat cu președintele Volodimir Zelenski să vedem ce putem face mai mult pentru a ajuta în lupta pentru libertate. O Ucraină mai puternică astăzi și o Ucraină mai puternică pentru mâine este modul de a opri agresiunea Rusiei. (…) Securitatea Ucrainei este securitatea noastră.”, a mai spus Rutte.

Oficialul NATO a insistat și asupra rolului esențial al relației transatlantice, afirmând că securitatea europeană depinde de unitatea dintre Europa și Statele Unite.

„Doar prin NATO putem să menținem în siguranță un miliard de oameni pe ambele părți ale Atlanticului”, a conchis Mark Rutte.

Liderii B9 avertizează că Rusia rămâne principala amenințare pentru NATO

Liderii formatului București 9 și ai Aliaților Nordici au avertizat, miercuri, într-o declarație comună adoptată la summitul de la București, că Rusia rămâne „cea mai importantă, pe termen lung și directă amenințare” la adresa securității NATO și au cerut consolidarea apărării pe Flancul Estic al Alianței.

Liderii au afirmat că statele participante își vor crește contribuțiile la apărarea colectivă și investițiile militare.

„Uniți în fața unor amenințări și provocări profunde la adresa securității, în special a amenințării pe termen lung reprezentate de Rusia, ne intensificăm în continuare contribuțiile la apărarea noastră colectivă. Ne asumăm responsabilități mai mari printr-o partajare sporită a sarcinilor și prin creșterea investițiilor în apărare, pe măsură ce Aliații lucrează pentru atingerea angajamentului de 5% din PIB”, au transmis semnatarii.

