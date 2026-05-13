Summitul B9 / „Nu există NATO fără SUA” – mesajul fără echivoc transmis de Karol Nawrocki

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat miercuri, la finalul Summitului B9, desfășurat la Palatul Cotroceni, că Rusia reprezintă „cea mai serioasă amenințare pe termen lung” la adresa securității euroatlantice și a pledat pentru consolidarea și extinderea formatului B9 prin includerea statelor nordice.

„Nu e surprinzător, pentru că Rusia este și va rămâne cea mai serioasă amenințare pe termen lung la adresa statelor NATO”, a afirmat Nawrocki, în declarația comună susținută alături de președintele României, Nicușor Dan, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Kremlinul vrea să distrugă coeziunea NATO”

Liderul de la Varșovia a subliniat că agresiunea rusă împotriva Ucrainei „nu este un conflict separat”, ci „o provocare directă la adresa întregii arhitecturi de securitate euroatlantice”.

„Kremlinul vrea să reconstruiască sferele de influență, vrea să distrugă coeziunea NATO și să submineze suveranitatea și democrația țărilor din regiunea noastră”, a avertizat președintele polonez.

Karol Nawrocki a anunțat că Polonia susține ferm extinderea Formatului București 9 pentru a include statele nordice – Suedia, Norvegia, Finlanda, Islanda și Danemarca – pentru consolidarea securității pe întreg flancul estic.

„Suntem susținători foarte energici ai lărgirii acestui format pentru a include și țările nordice, astfel încât să avem o perspectivă de securitate de la Arctica până la Marea Neagră”, a declarat acesta.

Președintele Poloniei a insistat și asupra creșterii cheltuielilor militare în cadrul Alianței, afirmând că angajamentele asumate anterior de statele membre „nu reprezintă un prag superior, ci o țintă pe traseu”.

„Nu există NATO fără SUA”

Nawrocki a reafirmat importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii.

„Toată lumea este de acord că nu există NATO fără SUA”, a spus liderul polonez, precizând că în Polonia sunt staționați aproape 10.000 de militari americani.

La finalul summitului de la București, Karol Nawrocki a anunțat că următoarea reuniune a Formatului București 9 va avea loc la Varșovia și că speră ca acesta să se mărească.

„Sunteți cu toții invitați și sper să fim 14, inclusiv țările scandinave”, a transmis președintele Poloniei.