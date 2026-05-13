Nicușor Dan, Mark Rutte și Karol Nawrocki afirmă că NATO 3.0 nu înseamnă reducerea implicării SUA în Europa

Întrebați despre formularea din declarația finală a summitului B9 privind „construirea NATO 3.0 prin promovarea unei Europe mai puternice într-un NATO mai puternic”, liderii au insistat că este vorba despre creșterea contribuției europene la apărare, și nu despre o reducere a implicării americane în securitatea continentului.

Rutte spune că europenii trebuie să își asume mai multe responsabilități

Mark Rutte a declarat că NATO 3.0 înseamnă „o Europă mai puternică și un NATO mai puternic”, însă „împreună cu Statele Unite, și nuclear, și convențional”.

„Europenii își asumă mai multe responsabilități pentru apărarea convențională”, a spus secretarul general al NATO.

Rutte a afirmat că statele membre ale Alianței Nord-Atlantice au înțeles mesajul transmis de la Washington privind necesitatea creșterii cheltuielilor militare.

„Am convenit la Haga să trecem la 5% și să ne egalizăm cheltuielile cu SUA, astfel încât să ne asigurăm că toată lumea se poate apăra împotriva oricărui adversar”, a declarat acesta.

Rutte a afirmat că în relația transatlantică au existat „dezamăgiri” din partea Statelor Unite privind reacțiile aliaților în unele dosare de securitate, inclusiv în contextul războiului cu Iran.

„Ieri am văzut avioane realimentând aici pe aeroport, avioane din SUA, un semn clar că și România își face partea ei în ceea ce privește respectarea acestor angajamente”, a afirmat Mark Rutte.

„Mesajul meu către SUA este că europenii au auzit mesajul și colaborăm strâns”, a adăugat Rutte.

Karol Nawrocki: Nu căutăm alternative la NATO

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că statele de pe Flancul Estic nu caută alternative la NATO și la parteneriatul strategic cu Statele Unite.

„Acesta nu este un moment pentru a schimba brusc strategiile și arhitectura de securitate în Europa”, a spus Nawrocki.

„Uneori apar tot felul de idei ciudate de a înlocui securitatea europeană cu altceva, însă ideea nu este aceasta pentru summitul nostru sau pentru strategia generală. Așa cum a spus Secretarul General NATO, avem nevoie de o Europă unită”, a afirmat acesta.

Karol Nawrocki a susținut că NATO trebuie să rămână fundamentul securității europene și a făcut apel la statele europene să își respecte angajamentele privind cheltuielile pentru apărare.

„Nu căutăm alternative la acest proces și la această alianță. Ea este înființată pe fundații puternice de către SUA”, a declarat președintele Poloniei.

Nicușor Dan: NATO 3.0 înseamnă o împărțire mai echilibrată a contribuțiilor

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat că noul concept „NATO 3.0” nu înseamnă o separare între securitatea europeană și cea americană, ci o împărțire mai echilibrată a contribuțiilor în cadrul Alianței, în contextul amenințării reprezentate de Rusia.

„NATO s-a înființat în timpul Războiului Rece, în care Rusia era o amenințare pentru continentul european. După 1990 părea că Rusia nu mai este această amenințare și atunci NATO a încercat să se redefinească”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a spus că Alianța revine acum la misiunea sa de apărare colectivă și că în interiorul NATO există o discuție privind împărțirea mai echitabilă a contribuțiilor între Statele Unite și aliații europeni.

Nicușor Dan a explicat că NATO funcționează pe baza unor protocoale și planuri comune de apărare construite în timp și că acestea nu pot fi schimbate „de la o zi la alta”.

„NATO 3.0 înseamnă pur și simplu că, pe aceleași protocoale pe care, evident, le actualizăm, contribuția aliaților este proporțională. Și europenii au înțeles lucrul ăsta”, a spus președintele României.