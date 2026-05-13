Nicușor Dan a vorbit cu șeful NATO despre îngrijorările românilor legate de dronele care trec granița României

Președintele României Nicușor Dan a spus, miercuri, la finalul summitului B9 desfășurat la București, că a vorbit cu secretarul general al NATO despre îngrijorările românilor legate de dronele care trec granița în România.
Cosmin Pirv
13 mai 2026, 17:36, Politic
Șeful statului a vorbit, în conferința de presă de la finalul summitului, despre declarația adoptată de liderii participanți.

„În declarație este scris explicit că Rusia este o amenințare pentru țările noastre. În declarație vorbim de Ucraina și de sprijinul pe care țările noastre continuă să-l ofere Ucrainei și asistență militară în faza curentă și garanții de securitate în faza următoare”, a declarat Nicușor Dan.

El spune că deciziile asumate au fost respectarea angajamentelor pe suplimentarea cheltuielilor militare, transformarea acestor bani în capabilități care să facă o alianță mai bine pregătită pentru amenințări și echilibrarea în interiorul alianței a contribuțiilor între țările europene și Statele Unite.

„Am trecut în revistă pe unde suntem cu respectarea angajamentelor pe care ni le-am asumat la Haga, la summitul NATO de anul trecut, și progresăm, adică suntem cu toții serioși și ne ținem de cuvânt și aste face bine alianței. Din partea României după cum știți anul acesta avem cheltuieli militare 2,5% din PIB și foarte important 40% din acești 2,5% se duc pe echipamente noi”, a mai spus președintele României

Despre drone

Nicușor Dan spune că s-a vorbit și despre Republica Moldova, un stat „amenințat într-un proces de război hibrid cu Rusia”. El a subliniat că „important să ajutăm Moldova pentru a ține piept acestei agresiuni”.

Președintele a spus că a vorbit cu șeful NATO despre dronele care ajung în România.

„Există o preocupare a cetățenilor români față de dronele care se întâmplă să ajungă să treacă granița noastră. Am vorbit despre asta cu domnul secretar general și după știți există în interiorul NATO proiectul Santinela Estului, care progresează exact pentru protecția cetățenilor români care sunt afectați sau potențial afectați”, a mai spus Nicușor Dan.

