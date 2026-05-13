Prima pagină » Știri externe » Militarii americani au mers în Ucraina pentru a învăța să utilizeze drone în timpul războiului

Militarii americani au mers în Ucraina pentru a învăța să utilizeze drone în timpul războiului

Militarii americani au fost trimiși în Ucraina pentru a învăța să utilizeze drone în timpul războiului. Anunțul a fost făcut de Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth.
Militarii americani au mers în Ucraina pentru a învăța să utilizeze drone în timpul războiului
Petru Mazilu
13 mai 2026, 12:30, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Pentagonul și-a trimis personalul militar în Ucraina pentru a învăța tehnici de utilizare a dronelor în război, potrivit Live Ukraine. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a făcut anunțul.

„Eu personal am aprobat trimiterea de personal suplimentar acolo pentru a studia această bătălie a dronelor, atât în aspecte ofensive, cât și defensive, astfel încât să putem învăța toate lecțiile posibile din acest conflict”, a spus americanul.

Ucrainenii s-au specializat în producția și utilizarea de drone în timpul războiului cu Rusia. De asemenea, ucrainenii au devenit experți în sistemele de apărare contra dronelor inamice ca urmare a atacurilor numeroase lansate de ruși.

Ucraina s-a confruntat în mod regulat cu atacuri combinate cu drone şi rachete după ce Rusia şi-a intensificat producţia de drone Shahed, proiectate de iranieni, la începutul anului trecut. Ucrainenii au fost nevoiți să se adapteze și să improvizeze, dezvoltând sisteme complexe de apărare și atac.

Ei au anunțat că sunt dispuși să ofere asistență aliaților lor.

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Ronaldo, gafă de cascadorii râsului în minutul 90+9! FOTO cu momentul de coșmar
GSP.ro
Profesorul care a pus la îndoială studiile din Franța ale lui Nicușor Dan a rămas fără slujbă. „Am pierdut 10 ani din viață”
Gandul
Cazul lui Alexandru, copilul de 5 ani dispărut în Sibiu, se complică. Ce ar fi la mijloc, de fapt
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Copilul de 5 ani căutat de trei zile în Sibiu a fost găsit în viață. Alex dispăruse luni seară de lângă tatăl lui
Libertatea
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
CSID
Ce a găsit un youtuber într-o hală uriașă din Europa a surprins internetul
Promotor