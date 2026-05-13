Militarii americani au mers în Ucraina pentru a învăța să utilizeze drone în timpul războiului

Pentagonul și-a trimis personalul militar în Ucraina pentru a învăța tehnici de utilizare a dronelor în război, potrivit Live Ukraine. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a făcut anunțul.

„Eu personal am aprobat trimiterea de personal suplimentar acolo pentru a studia această bătălie a dronelor, atât în aspecte ofensive, cât și defensive, astfel încât să putem învăța toate lecțiile posibile din acest conflict”, a spus americanul.

Ucrainenii s-au specializat în producția și utilizarea de drone în timpul războiului cu Rusia. De asemenea, ucrainenii au devenit experți în sistemele de apărare contra dronelor inamice ca urmare a atacurilor numeroase lansate de ruși.

Ucraina s-a confruntat în mod regulat cu atacuri combinate cu drone şi rachete după ce Rusia şi-a intensificat producţia de drone Shahed, proiectate de iranieni, la începutul anului trecut. Ucrainenii au fost nevoiți să se adapteze și să improvizeze, dezvoltând sisteme complexe de apărare și atac.

Ei au anunțat că sunt dispuși să ofere asistență aliaților lor.