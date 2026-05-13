Sorin Grindeanu: Israelul rămâne „cel mai apropiat aliat al României în Orientul Mijlociu”

„Israelul rămâne cel mai apropiat aliat al României în Orientul Mijlociu. Sunt convins că relațiile noastre – ancorate în conexiuni istorice puternice – reprezintă o valoare strategică pentru ambele țări”, a afirmat Sorin Grindeanu, în cadrul ședinței solemne comune a Camerei Deputaților și Senatului consacrate marcării Zilei Solidarității și Prieteniei dintre România și Statul Israel.

Grindeanu: Solidaritatea a fost demonstrată prin fapte

Președintele Camerei Deputaților a subliniat că solidaritatea României față de Israel „a fost demonstrată prin acțiuni concrete în momentele grele traversate de Statul Israel” și a precizat că parteneriatul dintre cele două state va continua să fie susținut în domenii precum infrastructura de transport, industria de apărare, agricultura, securitatea cibernetică și tehnologia informației.

„78 de ani de prietenie” între România și Israel

Grindeanu a atras atenția și asupra creșterii manifestărilor antisemite în Europa după evenimentele din octombrie 2023, spunând că relațiile dintre România și Israel sunt întărite și prin „angajamentul ferm de a nu permite ca evenimentele întunecate ale istoriei să se mai repete”.

„Șaptezeci și opt de ani de prietenie obligă ambele țări atât la responsabilitate, cât și la acțiune și consecvență”, a spus liderul PSD.

La eveniment au participat Yariv Levin, viceprim-ministru și ministru al Justiției din Israel, precum și Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România.

Sprijin pentru securitatea Israelului

„Solidaritatea nu este un concept valabil doar în vremuri bune”, a declarat, la rândul său, președintele Senatului, Mircea Abrudean, care a reafirmat sprijinul României pentru „dreptul Israelului la securitate și pace”.

Potrivit acestuia, actualul context internațional este tot mai complicat, pe fondul amenințărilor hibride, al tensiunilor de securitate și al radicalizării discursului public. „Mediul actual de securitate este mai complex decât în orice alt moment din ultimele decenii”, a afirmat Mircea Abrudean.

Abrudean: Democrația nu trebuie să capituleze

Președintele Senatului a avertizat asupra „revenirii îngrijorătoare a discursurilor extremiste, a antisemitismului și a formelor de radicalizare care urmăresc să divizeze societățile din interior”.

„Democrația nu trebuie să capituleze niciodată în fața extremismului. Nu trebuie să permitem niciodată ca ura să devină un limbaj normal în spațiul public”, a afirmat președintele Senatului, care consideră că România și Israel au dezvoltat „un parteneriat pragmatic, bazat pe încredere și orientat spre rezultate concrete”.