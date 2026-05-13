Prima pagină » Politic » Sorin Grindeanu: Israelul rămâne „cel mai apropiat aliat al României în Orientul Mijlociu”

Sorin Grindeanu: Israelul rămâne „cel mai apropiat aliat al României în Orientul Mijlociu”

Relația dintre România și Israel reprezintă „o valoare strategică” pentru ambele state, iar cooperarea bilaterală va continua în domenii precum apărarea, securitatea cibernetică și infrastructura, a transmis miercuri președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, în plenul Parlamentului.
Sorin Grindeanu: Israelul rămâne „cel mai apropiat aliat al României în Orientul Mijlociu”
Maria Miron
13 mai 2026, 13:03, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

„Israelul rămâne cel mai apropiat aliat al României în Orientul Mijlociu. Sunt convins că relațiile noastre – ancorate în conexiuni istorice puternice – reprezintă o valoare strategică pentru ambele țări”, a afirmat Sorin Grindeanu, în cadrul ședinței solemne comune a Camerei Deputaților și Senatului consacrate marcării Zilei Solidarității și Prieteniei dintre România și Statul Israel.

Grindeanu: Solidaritatea a fost demonstrată prin fapte

Președintele Camerei Deputaților a subliniat că solidaritatea României față de Israel „a fost demonstrată prin acțiuni concrete în momentele grele traversate de Statul Israel” și a precizat că parteneriatul dintre cele două state va continua să fie susținut în domenii precum infrastructura de transport, industria de apărare, agricultura, securitatea cibernetică și tehnologia informației.

„78 de ani de prietenie” între România și Israel

Grindeanu a atras atenția și asupra creșterii manifestărilor antisemite în Europa după evenimentele din octombrie 2023, spunând că relațiile dintre România și Israel sunt întărite și prin „angajamentul ferm de a nu permite ca evenimentele întunecate ale istoriei să se mai repete”.

„Șaptezeci și opt de ani de prietenie obligă ambele țări atât la responsabilitate, cât și la acțiune și consecvență”, a spus liderul PSD.

La eveniment au participat Yariv Levin, viceprim-ministru și ministru al Justiției din Israel, precum și Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România.

Sprijin pentru securitatea Israelului

„Solidaritatea nu este un concept valabil doar în vremuri bune”, a declarat, la rândul său, președintele Senatului, Mircea Abrudean, care a reafirmat sprijinul României pentru „dreptul Israelului la securitate și pace”.

Potrivit acestuia, actualul context internațional este tot mai complicat, pe fondul amenințărilor hibride, al tensiunilor de securitate și al radicalizării discursului public. „Mediul actual de securitate este mai complex decât în orice alt moment din ultimele decenii”, a afirmat Mircea Abrudean.

Abrudean: Democrația nu trebuie să capituleze

Președintele Senatului a avertizat asupra „revenirii îngrijorătoare a discursurilor extremiste, a antisemitismului și a formelor de radicalizare care urmăresc să divizeze societățile din interior”.

„Democrația nu trebuie să capituleze niciodată în fața extremismului. Nu trebuie să permitem niciodată ca ura să devină un limbaj normal în spațiul public”, a afirmat președintele Senatului, care consideră că România și Israel au dezvoltat „un parteneriat pragmatic, bazat pe încredere și orientat spre rezultate concrete”.

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Ronaldo, gafă de cascadorii râsului în minutul 90+9! FOTO cu momentul de coșmar
GSP.ro
Profesorul care a pus la îndoială studiile din Franța ale lui Nicușor Dan a rămas fără slujbă. „Am pierdut 10 ani din viață”
Gandul
Cazul lui Alexandru, copilul de 5 ani dispărut în Sibiu, se complică. Ce ar fi la mijloc, de fapt
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Copilul de 5 ani căutat de trei zile în Sibiu a fost găsit în viață. Alex dispăruse luni seară de lângă tatăl lui
Libertatea
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
CSID
Ce a găsit un youtuber într-o hală uriașă din Europa a surprins internetul
Promotor