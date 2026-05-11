Prima pagină » Știri externe » Soldații israelieni sunt condamnați la închisoare pentru profanarea statuii Fecioarei Maria în Liban

Doi soldați israelieni, găsiți vinovați pentru profanarea statuii cu Fecioara Maria din Liban, vor petrece câteva săptămâni într-o închisoare militară libaneză pentru gestul lor.
Daiana Rob
11 mai 2026, 19:57, Știri externe
Unul din ei i-a pus o țigară în gură statuii, iar celălalt a fotografiat scena. Incidentul s-a petrecut în sudul Libanului, luna trecută, potrivit Associated Press. 

Armata israeliană a precizat că soldatul care a pozat va primi 21 de zile de închisoare militară, iar cel care a fotografiat gestul va primi 14 zile.

Armata „privește incidentul cu mare severitate și respectă libertatea religioasă și de cult, precum și locurile sfinte și simbolurile religioase ale tuturor religiilor și comunităților”, a scris purtătorul de cuvânt, locotenent-colonelul Ariella Mazor.

Fotografia soldatului, cu o țigară atârnând din gura sa, a devenit virală și a stârnit indignare generală. Acesta a fost cel mai recent act al forțelor israeliene din sudul Libanului care a fost denunțat ca fiind anticreștin.

Incidentul s-a petrecut la doar câteva zile după ce în spațiul public au apărut imagini cu un soldat israelian care lovea cu un topor o statuie doborâtă a lui Iisus pe cruce, în satul Debel din sudul Libanului. Imaginile au fost condamnate cu vehemență de lideri străini, lideri creștini și politicieni israelieni. Armata i-a condamnat pe soldații care au participat la distrugerea crucifixului la închisoare militară.

Reamintim că forțele israeliene au preluat controlul asupra sudului Libanului, care este este considerat un „leagăn” al grupării Hezbollah susținute de Iran, acesta fiind și motivul din cauza căruia sudul Libanului a fost atras în războiul din Orientul Mijlociu, în 2 martie.

