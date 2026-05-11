Coloniștii din Cisiordania au obligat un fiu să-și dezhumeze tatăl mort de curând

În micul sat Asasa, situat lângă Jenin, în Cisiordania, Hussein fusese o personalitate foarte respectată înainte de a muri, vinerea trecută, din cauze naturale.

Conform obiceiurilor islamice, bătrânul – un fost negustor de animale și tată a 10 copii – a fost înmormântat într-un mormânt simplu din cimitir. Dorind să se asigure că nu vor fi probleme, Mohammed a spus că a cerut chiar permisiunea unei baze militare israeliene din apropiere pentru ca înmormântarea tatălui său să poată avea loc, scrie BBC.

Mormântul era prea aproape de așezarea recent reînființată

La mai puțin de jumătate de oră, Mohammed și frații săi se aflau din nou la intrarea în cimitir, îngroziți să vadă un grup de coloniști evrei – unii dintre ei înarmați – care spărgeau mormântul proaspăt săpat cu unelte grele de mână. După ce a încercat inițial să negocieze cu coloniștii, Mohammed s-a repezit la mormânt chiar în momentul în care aceștia erau pe punctul de a sparge o lespede care era tot ce mai stătea între ei și rămășițele tatălui său.

„Erau pe punctul de a ajunge la cadavru. Sunt sigur că erau pe cale să-l scoată, așa că a trebuit să luăm o decizie pe loc”, a spus Mohammed.

Coloniștii proveneau dintr-o așezare recent reînființată, numită Sa-Nur, situată pe vârful dealului de deasupra cimitirului. Deși toate așezările de pe teritoriul palestinian sunt ilegale în conformitate cu dreptul internațional, guvernul condus de Benjamin Netanyahu a permis recent reocuparea așezării Sa-Nur, ca parte a deciziei extrem de controversate de a extinde și de a crea noi așezări în Cisiordania palestiniană ocupată.

Trupul tatălui decedat a fost mutat

Imaginile filmate cu telefonul mobil arată cum membrii familiei au fost nevoiți să dezgroape mormântul singuri, după ce coloniștii – înarmați cu puști automate – i-au avertizat: „Fie dezgropați cadavrul, fie o facem noi.” Aceștia au susținut că locul de înmormântare era prea aproape de așezarea lor. Alte imagini au arătat cum Mohammed și frații săi au transportat apoi trupul învelit al tatălui lor decedat departe de cimitir și în josul dealului, într-un loc relativ sigur, sub privirile atente ale coloniștilor.

A intervenit Armata israeliană

Armata israeliană a declarat ulterior că a intervenit pentru a confisca uneltele de săpat de la coloniști și pentru a evita tensiuni suplimentare.

Însă familia a acuzat soldații că au stat deoparte în timp ce erau forțați de coloniști să golească fără menajamente și în mod umilitor mormântul proaspăt săpat.

Într-o declarație adresată BBC, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au afirmat că „condamnă orice încercare de a acționa într-un mod care dăunează ordinii publice, statului de drept și demnității celor vii și a celor decedați”.

Biroul ONU pentru drepturile omului a condamnat incidentul, calificându-l drept „îngrozitor și reprezentativ pentru dezumanizarea palestinienilor” din teritoriile ocupate.

„Nu cruță pe nimeni, nici pe cei morți, nici pe cei vii”, a declarat Ajith Sunghay, șeful local al Biroului Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului.