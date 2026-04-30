Tânăr de 16 ani, ucis de forțele israeliene din Cisiordania, condus pe ultimul drum

Rudele tânărului au precizat pentru Associated Press, că adolescentul se ducea, miercuri, la supermarket, când a fost surprins de trupele israeliene.

Potrivit Ministerului palestinian al Sănătății din Ramallah și Semilunii Roșii Palestiniene, tânărul de 16 ani, numit Ibrahim Al-Khayyat, a murit după ce a fost împușcat în piept și în abdomen, pe dealurile Hebronului, cel mai mare oraș din Cisiordania.

Armata israeliană a precizat că soldații au tras asupra palestinienilor în timpul unei operațiuni din Hebron, susținând că aceștia ar fi aruncat cu pietre spre ei.

Profesorul tânărului de 16 ani, Mumtaz Shabaneh, a precizat că uciderea băiatului reflectă un model mai larg de violență împotriva palestinienilor din Gaza și Cisiordania, descriind-o ca o încercare „de a ne frânge voința și de a ne submina perseverența de a rămâne neclintiți pe acest pământ”.

Tânărul de 16 ani este al doilea civil ucis de forțele israeliene, miercuri. Potrivit agenției palestiniene de știri WAFA, un alt bărbat în vârstă de 37 de ani, numit Abdulhalim Hamad, a fost ucis chiar la el acasă de soldații israelieni, în timpul unui raid al forțelor ocupante, în orășelul Silwad, la nord est de orașul Ramallah, situat în partea centrală a Cisiordaniei.

De la începutul anului și până în prezent, 40 de palestinieni au fost uciși de forțele israeliene Cisiordania ocupată, de la începutul anului și până în prezent, potrivit Oficiului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare.

Adolescenții au fost cei mai afectați de violențe, trei dintre ei fiind uciși săptămâna trecută.