Prima pagină » Știri externe » Tânăr de 16 ani, ucis de forțele israeliene din Cisiordania, condus pe ultimul drum

Tânăr de 16 ani, ucis de forțele israeliene din Cisiordania, condus pe ultimul drum

Joi, sicriul tânărului de 16 ani din Cisiordania, care a murit împușcat, miercuri, după un atac al trupelor israeliene, a fost condus pe ultimul drum de cei apropiați.
Tânăr de 16 ani, ucis de forțele israeliene din Cisiordania, condus pe ultimul drum
Sursă foto: colaj. Captură ecran video, X. Foto X
Daiana Rob
30 apr. 2026, 17:07, Știri externe

Rudele tânărului au precizat pentru Associated Press, că adolescentul se ducea, miercuri, la supermarket, când a fost surprins de trupele israeliene.

Potrivit Ministerului palestinian al Sănătății din Ramallah și Semilunii Roșii Palestiniene, tânărul de 16 ani, numit Ibrahim Al-Khayyat, a murit după ce a fost împușcat în piept și în abdomen, pe dealurile Hebronului, cel mai mare oraș din Cisiordania.

Armata israeliană a precizat că soldații au tras asupra palestinienilor în timpul unei operațiuni din Hebron, susținând că aceștia ar fi aruncat cu pietre spre ei.

Profesorul tânărului de 16 ani, Mumtaz Shabaneh, a precizat că uciderea băiatului reflectă un model mai larg de violență împotriva palestinienilor din Gaza și Cisiordania, descriind-o ca o încercare „de a ne frânge voința și de a ne submina perseverența de a rămâne neclintiți pe acest pământ”.

 

Tânărul de 16 ani este al doilea civil ucis de forțele israeliene, miercuri. Potrivit agenției palestiniene de știri WAFA, un alt bărbat în vârstă de 37 de ani, numit Abdulhalim Hamad, a fost ucis chiar la el acasă de soldații israelieni, în timpul unui raid al forțelor ocupante, în orășelul Silwad, la nord est de orașul Ramallah, situat în partea centrală a Cisiordaniei.

De la începutul anului și până în prezent, 40 de palestinieni au fost uciși de forțele israeliene Cisiordania ocupată, de la începutul anului și până în prezent, potrivit Oficiului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare.

Adolescenții au fost cei mai afectați de violențe, trei dintre ei fiind uciși săptămâna trecută.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor