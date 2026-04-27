Militanții Statului Islamic au ucis cel puțin 29 de persoane într-un atac asupra unui sat din Nigeria

Acesta a fost cel mai recent episod de violență din cea mai populată țară din Africa, care se confruntă de mult timp cu o criză complexă de securitate, relatează AP.

Atacul a avut loc duminică seara în Guyaku, un sat din zona administrativă locală Gombi, din statul Adamawa, potrivit guvernatorului statului.

Gruparea Statul Islamic și-a asumat responsabilitatea pentru atac într-un mesaj postat pe Telegram.

Guvernatorul statului Adamawa, Ahmadu Umaru Fintiri, a denunțat atacul ca fiind tragic și inacceptabil în timpul unei vizite efectuate luni în sat.

Comunitățile rurale vulnerabile sunt ținta regulată a atacurilor extremistilor islamici și a bandiților, care profită de vastele zone rurale ale Nigeriei și de lacunele de securitate.

Printre cele mai proeminente grupuri militante islamice active în Nigeria se numără Boko Haram și facțiunea sa separatistă, afiliată grupării Statul Islamic și cunoscută sub numele de Provincia Statului Islamic din Africa de Vest (ISWAP).

Există, de asemenea, gruparea Lakurawa, legată de IS, precum și alte grupuri de „bandiți” specializate în răpiri pentru răscumpărare și exploatare minieră ilegală.