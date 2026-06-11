Un oraș din Ucraina rămâne fără curent și gaz. Forțele Aeriene au interceptat 221 de drone și rachete rusești

Ucraina a fost ținta unui atac aerian de amploare în cursul nopții, Rusia lansând peste 220 de drone și rachete balistice de tip Iskander-M, potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene. Atacul a vizat infrastructura din regiunile Konotop, Dnipropetrovsk și Odesa, rănind și ucigând civili și perturbând serviciile publice, precum rețelele de gaze, electricitate și alimentare cu apă, potrivit KyivPost.

Conform raportului publicat pe Telegram, de Forțele Aeriene ale Ucrainei, atacul a pornit miercuri seara, după ora 18:00, ora Kievului.

Două rachete și 221 de drone

Potrivit sursei citate, Rusia a lansat două rachete Iskander-M din regiunea Belgorod, dar și 221 de drone de diferite tipuri, printre care Shahed, Gerbera, Italmas și vehicule aeriene fără pilot (UAV) de tip momeală „Parody”.

Apărarea aeriană ucraineană a răspuns folosind aviația, unități de rachete antiaeriene, sisteme de război electronic, platforme fără pilot și grupuri mobile de foc. Până joi dimineață, la ora 07:30, 195 de drone fuseseră doborâte sau neutralizate în nordul, sudul și estul țării, potrivit sursei citate.

Cu toate acestea, rachete și dronele care nu au putut fi doborâte au lovit 8 locații, iar în alte opt zone s-au semnalat căderi de resturi.

Infrastrustura din oraș, lovită de drone rusești

În Konotop, regiunea Sumî, drone rusești au lovit infrastructura, joi dimineața. Primarul, Artem Semenikhin, a precizat că atacul a avariat rețeaua de alimentare cu gaz a orașului, lăsând unele zone fără gaz.

Au fost lovite și clădiri rezidențiale și infrastructura de transport. O femeie de 42 de ani a fost rănită de șrapnel, dar primește îngrijiri medicale în regim ambulatoriu.

Un alt atac, joi dimineață

Ulterior, potrivit autorităților, orașul Konotop a rămas fără electricitate și apă, aprovizionarea cu apă fiind raționalizată. La ora 9:12, primarul din Konotop a precizat că orașul este, din nou, atacat.

„Un atac asupra infrastructurii civile. La locul impactului se aflau oameni. Până în acest moment, se știe că doi civili au fost răniți – suferind arsuri și răni provocate de șrapnel. Unul dintre ei se află în stare critică. Operațiunea de salvare este în curs de desfășurare”, a scris Artem Semenikhin, primarul orașului Konotop.

Ulterior, primarul a raportat că o femeie de 41 de ani, care lucra ca menajeră, a decedat.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS) a declarat că două comunități din districtul Synelnykove, regiunea Dnipropetrovsk, au fost, de asemenea, lovite. Atacul s-a soldat cu un mort, dar și 3 răniți. S-au înregistrat pagube în mai multe locații civile precum un magazin, mai multe locuințe, o ferimă, anexe, dar și mașini, în timp ce pompierii au stins incendiile izbucnite în urma atacurilor.