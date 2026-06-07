Armata nigeriană a eliberat 360 oameni răpiți de Boko Haram

Potrivit unui comunicat al Armatei Nigeriei, citat de Associated Press, operațiunea s-a desfășurat în munții Mandara, care fac parte din bastionul grupării militante.

În cadrul operațiunii, 360 de cetățeni nigerieni, între care și copii, au fost eliberați. Aceștia fuseseră răpiți din diferite comunități din statul Borno.

Doi copii „au cedat epuizării” din cauza terenului montan dificil și a greutăților îndurate în timpul captivității îndelungate, potrivit declarațiilor date de purtătorul de cuvânt al armatei, Haruna Sani.

„Restul persoanelor răpite salvate au fost evacuate cu succes în locuri sigure pentru a primi îngrijiri medicale și ajutor umanitar, marcând un succes operațional major și o lovitură semnificativă pentru grupul terorist”, a spus Sani.

Nigeria se confruntă cu o criză de securitate, mai ales în nordul țării, acolo unde se petrece o insurgență de durează de peste un deceniu. Există grupuri armate ce răpesc civili pentru răscumpărare. De asemenea, exploatările miniere ilegale agravează și ele provocările de securitate cu care se confruntă țara.

Grupări militante și islamiste, precum Boko Haram sau facțiunea Statului Islamic, „ISWAP” se numără printre cele mai importante.

Reamintim că luna trecută, Nigeria și SUA au ucis 175 de luptători ai facțiunii Statul Islamic din Africa de Vest, dintre care 20 erau din statul Borno.

Insurecția din nord-estul Nigeriei a ucis mii de oameni și a provocat strămutarea a milioane de civili, potrivit Organizației Națiunilor Unite. Analiștii spun că guvernul nu face suficient pentru a-și proteja cetățenii, în ciuda promisiunilor repetate ale președintelui Bola Tinubu de a pune capăt crizei.