Armata SUA și forțele nigeriene au ucis 20 de teroriști ai grupării Statul Islamic

Purtătorul de cuvânt al armatei nigeriene, Samaila Uba, a declarat că se desfășoară eforturi „în strânsă coordonare” cu armata americană pentru a „desființa rețelele teroriste, a le elimina de pe câmpul de luptă și a le refuza teroriștilor orice refugiu în Nigeria”, potrivit Associated Press.

Potrivit armatei americane, niciun soldat american sau nigerian nu a fost rănit în atacurile de duminică din comunitatea situată lângă granițele cu Niger și Ciad.

Operațiunea a avut loc după uciderea, la sfârșitul săptămânii trecute, a lui Abu Bakr al-Mainuki, liderul adjunct al „provinciei” locale a grupării din Africa de Vest, marcând o nouă etapă în cooperarea militară.

#AFRICOM, in continued coordination with Nigeria, conducted kinetic strikes against ISIS fighters in NE Nigeria on May 17. No U.S. or Nigerian forces were harmed. Full press release: https://t.co/7xuos8L1MK#AFRICOM #Nigeria #CounterTerrorism pic.twitter.com/qK8pyky7od — U.S. Africa Command (AFRICOM) (@USAfricaCommand) May 18, 2026

A fost prima operațiune reușită a forțelor de securitate nigeriene împotriva unui lider militant de rang înalt, după mai bine de un deceniu de insurgență a grupurilor armate, inclusiv Boko Haram.

Statele Unite și Nigeria au încheiat un acord de cooperare militară anul trecut, după conflictul diplomatic declanșat de declarațiile oficialilor americani privind „un genocid împotriva creștinilor”. Nigeria este divizată între creștinii din sud și musulmanii din nord.

SUA a trimis, în luna februarie a acestui an trupe în Nigeria, pentru consultări dar și instruire a armatei. Cu toate acestea, potrivit analiștilor, operațiunea din acest weekend a arătat că SUA a început să se implice activ.

Nigeria se confruntă cu o criză de securitate tot mai gravă. Armata nigeriană a decurs de mult timp la atacuri aeriene împotriva militanților, iar câteodată atacurile au lovit chiar și populația civilă, având consecințe devastatoare. La începutul lunii mai, 100 de civili au murit într-o piață, în urma unui atac care viza militanții grupării teroriste. Atacul a fost denunțat de ONG-ul Amnesty International, însă armata nigeriană a negat că ar fi ucis civili.