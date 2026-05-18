Trump se află la câteva săptămâni distanță de a provoca o recesiune globală

Avertizarea vine din partea experților financiari citați de publicația britanică Daily Mail.

Aproximativ 80 de state au introdus deja măsuri de raționalizare a combustibilului, în condițiile în care prețul petrolului riscă să depășească pragul de 180 de dolari pe baril. Creșterea este alimentată de blocarea Strâmtorii Ormuz, ruta maritimă prin care tranzitează aproximativ o cincime din producția mondială de petrol.

Economiști și traderi avertizează că, în lipsa unei încheieri rapide a conflictului, piața ar putea fi afectată de noi scumpiri ale energiei, extinderea raționalizării carburanților, oprirea unor activități industriale și o încetinire accentuată a creșterii economice globale.

Banca americană JPMorgan estimează că rezervele de petrol ale economiilor dezvoltate ar putea ajunge la „niveluri critice operaționale” până în luna iunie.

„O recesiune globală ar putea deveni un scenariu real”

„Dacă războiul cu Iranul nu se încheie în următoarele săptămâni și Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă, mă tem că o recesiune globală ar putea deveni un scenariu real”, a declarat comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, pentru Financial Times.

Specialiștii avertizează că apropierea sezonului estival crește suplimentar presiunea asupra pieței energetice. Cererea pentru aer condiționat și pentru transportul asociat vacanțelor de vară va majora semnificativ consumul de petrol, benzină, motorină și combustibil pentru aviație în următoarea perioadă.

În același timp, stocurile globale de combustibili fosili se reduc într-un ritm record. Australia a anunțat un program de 10 miliarde de dolari destinat majorării rezervelor de combustibil și îngrășăminte, iar Franța a transmis că va modifica „amploarea și structura” măsurilor de sprijin economic pentru a limita efectele crizei.

„Luăm foarte în serios acest scenariu”, a declarat Paul Diggle, economist-șef al fondului de investiții Aberdeen, referindu-se la creșterea inflației și la posibilitatea unei recesiuni.

Temerile privind economia mondială apar în contextul în care președintele american Donald Trump a avertizat Iranul că „timpul se scurge” pentru încheierea unui acord de pace, pe fondul informațiilor potrivit cărora administrația de la Washington analizează reluarea atacurilor militare.